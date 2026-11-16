Başakşehir Fatih Terim Stadyumu kaç kişilik, kapasitesi ne kadar?

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu yaklaşık 17 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadyumun tüm tribünleri koltuklu olarak tasarlandı. İşte stadyumun kapasitesi, konumu ve ulaşım bilgileri.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun kapasitesi resmi kaynaklarda farklı rakamlarla yer alıyor. İstanbul Başakşehir Kulübü'nün tesis bilgilerine göre stadyum 17 bin 319 kişilik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kayıtlarında ise kapasite 17 bin 67 olarak geçiyor. Stadyumun tüm tribünleri koltuklu.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR'DE?

Galatasaray, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek. Maç ilk olarak RAMS Park'ta oynanacaktı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın zemininde yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanması için zaman kazanmak amacıyla karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşıdı. Maçın bilet satışına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 4. Etap bölgesinde yer alıyor. Stadyumun adresi İbni Sina Caddesi, Başakşehir Stadı 4. Etap, Başakşehir/İstanbul.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Stadyuma toplu taşıma ile şu şekilde ulaşılabiliyor:

Metro: M3 metro hattında Siteler ya da Metrokent durağında inilerek yürüyerek veya otobüsle aktarma yapılarak gidilebiliyor.

Otobüs: 78, 78B, 78C, 78E, 78F, 78G ve 98H numaralı otobüs hatları stadyumun yakınındaki duraklardan geçiyor.

Minibüs: A46 ve A47 hatları da bölgeye hizmet veriyor.

Taraftarların maç günü güncel sefer saatlerini kontrol etmesi öneriliyor. Stadyumda 350 araçlık kapalı ve 1.300 araçlık açık otopark bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU NE ZAMAN AÇILDI?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, 26 Temmuz 2014'te açıldı. Stadyumun yapımı 178 milyon liraya mal oldu. Projesi Arıma Mimarlık tarafından hazırlandı. Stadyum, Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyuma, Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in adı verildi.