Bartın okullar tatil mi, 31 Mart Salı Bartın'da okul yok mu (BARTIN VALİLİĞİ )?

Bartın'da okul yok mu, 31 Mart Salı dersler iptal mi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Bartın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 31 Mart Salı Bartın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

BARTIN HAVA DURUMU

Bartın genelinde salı günü gökyüzünün az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde Karadeniz’in nemli havasıyla birlikte iç kesimlerde hafif sis ve pus hadisesi görülebilecek olsa da, ilerleyen saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte açık bir hava hakim olacak. Sahil kesimlerinde ise görüş mesafesi açık, rüzgar ise hafif şiddette esecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR

Bartın’da hava sıcaklıkları mart ayının son gününde mevsim normallerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığının 17°C civarında olması beklenirken, gece saatlerinde termometreler 6°C’ye kadar gerileyecek. Gündüz güneşin ısıtıcı etkisi hissedilse de, akşam saatlerinden itibaren serin havaya karşı tedbirli olunmasında fayda var.

VATANDAŞLARA UYARI: SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, özellikle sabahın erken saatlerinde Bartın - Karabük ve Bartın - Zonguldak kara yollarını kullanacak olan sürücüleri, yer yer oluşabilecek puslu havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Günün geri kalanında ise dışarıda vakit geçirecek olan Bartınlılar için hava durumu oldukça elverişli görünüyor.

BARTIN OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.