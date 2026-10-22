Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı, Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

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Barış Alper Yılmaz’ın Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Milli futbolcunun durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Galatasaray’ın dev derbi öncesinde önemli bir hücum oyuncusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olması, taraftarları endişelendiriyor. İşte Barış Alper Yılmaz’ın son durumuna dair bilinenler.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Barış Alper Yılmaz, Lille maçı öncesinde de ağrıları bulunmasına rağmen takımı için fedakârlık yaparak sahaya çıktı. Ancak karşılaşmanın ardından milli futbolcunun ağrıları arttı. Barış Alper’in yaşadığı sorunun bir sakatlık olup olmadığı ve ne kadar ciddi olduğu, sağlık ekibinin yapacağı tetkiklerin ardından ortaya çıkacak.

BARIŞ ALPER FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, Barış Alper Yılmaz’ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi. 26 yaşındaki futbolcunun derbide forma giyip giyemeyeceği, yapılacak tetkiklerin sonuçlarına göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, dev maç öncesinde milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

LİLLE’DE FEDAKÂRLIK YAPTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa’da Lille’i mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Lig aşamasının ilk iki maçında Sporting Lizbon ve Barcelona’ya yenilen sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puan hanesini açtı. Barış Alper Yılmaz da ağrılarına rağmen bu kritik maçta forma giyerek takımına katkı vermeye çalıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta süre buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY’DA SAKATLIK ALARMI

Galatasaray, derbi öncesinde sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sarı-kırmızılılarda Portekizli yıldız Rafael Leao da sakatlığı nedeniyle Lille maçı kadrosunda yer almamış ve İstanbul’da kalmıştı. Barış Alper’in de derbiyi kaçırması halinde Galatasaray, hücum hattında iki önemli isimden yoksun kalabilir.

GÖZLER TETKİK SONUÇLARINDA

Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz’ın tetkik sonuçlarını ve kulüpten yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Milli futbolcunun durumuna ilişkin resmi bilgi paylaşıldığında, derbideki forma şansı da netlik kazanacak.