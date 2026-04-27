Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Galatasaray ve A Millî Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki en hızlı yükselen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahadaki çok yönlü oyunu ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiren genç futbolcu hakkında “Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Türk millî futbolcudur. Sol kanat mevkiinde oynayan Yılmaz, aynı zamanda forvet ve farklı mevkilerde de görev alabilen çok yönlü bir oyuncu olarak bilinmektedir.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Barış Alper Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

BARIŞ ALPER YILMAZ NERELİ?

Barış Alper Yılmaz, Rize’nin İkizdere ilçesinde doğmuştur ve aslen Rizelidir.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN KARİYERİ

Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017 yılında Ankara Demirspor’a transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı. Burada gösterdiği performansın ardından 2020’de Keçiörengücü’ne geçti ve düzenli forma şansı bulduğu dönemde dikkat çekti.

2021 yılında Galatasaray’a transfer olan Yılmaz, Süper Lig ve Avrupa kupalarında forma giymeye başladı. Galatasaray ile ilk sezonlarında farklı mevkilerde görev alarak “joker oyuncu” olarak anılmaya başlandı. 2022-23 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin ilk büyük kupasını kazandı.

Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyen Yılmaz, performansını yükselterek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray ile birçok şampiyonluk ve Türkiye Kupası başarısı yaşadı.

Ayrıca Türkiye A Millî Takımı’nda da forma giyen Barış Alper Yılmaz, millî takım kariyerinde goller ve önemli maç tecrübeleri elde ederek Türk futbolunun öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.