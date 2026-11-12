Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor, Barış Alper Yılmaz hangi takımlarda oynadı, Barış Alper Yılmaz kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan milli futbolcu, 2021 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyiyor. İşte Barış Alper Yılmaz hakkında merak edilen tüm detaylar.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da oynuyor. Milli futbolcu, 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Barış Alper Yılmaz, profesyonel kariyerinde Ankara Keçiörengücü'nde forma giyerek dikkat çekti. 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış, sarı kırmızılı formayla üst üste Süper Lig şampiyonlukları yaşadı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Barış Alper Yılmaz futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

• Rize İl Özel İdarespor (Altyapı) — (2012–2017)

• Ankara Demirspor — (2017–2020)

• Ankara Keçiörengücü — (2020–2021)

• Galatasaray — (2021–günümüz)

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, hızı, fiziksel gücü ve çok yönlülüğüyle tanınan bir futbolcu. Kanat, forvet ve gerektiğinde sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Barış, A Milli Takım'da da düzenli olarak forma giyiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Barış Alper Yılmaz, 26 yaşında.

BARIŞ ALPER YILMAZ NERELİ?

Barış Alper Yılmaz, Rize doğumlu.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Barış Alper Yılmaz, kanat ve forvet mevkilerinde görev yapıyor. Gerektiğinde sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.