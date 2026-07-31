Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer piyasasında adı birçok kulüple anılan başarılı oyuncunun Galatasaray'daki durumu gündemdeki yerini korurken, olası transfer iddiaları ve kulüpten gelecek açıklamalar büyük ilgi görüyor.

EVERTON'DAN 35 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF İDDİASI

Transfer kulislerinde yer alan iddialara göre Everton, Barış Alper Yılmaz transferini sonuçlandırmak için İstanbul'da temaslarda bulundu. İngiliz temsilcisinin Galatasaray'a yaklaşık 35 milyon sterlin seviyesinde bir bonservis teklifi sunduğu öne sürülüyor. Ancak söz konusu iddialarla ilgili kulüplerden resmi bir doğrulama gelmiş değil.

TOTTENHAM VE FULHAM DA TAKİPTE

Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Fulham'ın da milli futbolcunun performansını uzun süredir takip ettiği iddia ediliyor. Her iki kulübün de transfer döneminin ilerleyen günlerinde resmi girişimde bulunabileceği konuşulurken, Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere'ye transfer olma ihtimali futbol gündemindeki yerini koruyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER PLANLAMASI ETKİLENEBİLİR

Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı, Galatasaray'ın yaz transfer dönemi stratejisinde önemli değişikliklere neden olabilir. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis geliri elde edilmesi halinde hem kadroyu güçlendirmek hem de farklı bölgelere takviye yapmak için daha geniş bir bütçeye sahip olmayı hedeflediği ifade ediliyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ İÇİN KAYNAK OLUŞTURABİLİR

Transfer iddialarına göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın satışından elde edilecek geliri yeni yıldız transferlerinde kullanmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı öne sürülen Rafael Leao, Can Uzun ve Julio Enciso gibi isimler için finansal kaynak oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecine ilişkin şu ana kadar Galatasaray Kulübü, Everton veya oyuncunun temsilcileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Premier Lig ekiplerinin ilgisi ve 35 milyon sterlinlik teklif iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.