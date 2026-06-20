A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihi gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. İlk karşılaşmada forma giyen Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik’in Paraguay mücadelesinde yedek kulübesinde yer alacak olması, futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Barış Alper neden yok, Barış Alper Türkiye Paraguay maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Detaylar...

BARIŞ ALPER TÜRKİYE PARAGUAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Türkiye’nin Paraguay karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’inde Barış Alper Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti. İlk maçta görev yapan milli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Montella’nın Paraguay karşısındaki muhtemel kadro tercihinde yedek kulübesinde bulunan isimler arasında gösterildi.

Montella’nın kadroda yaptığı değişiklikler yalnızca Barış Alper Yılmaz ile sınırlı kalmadı. İlk maçta forma giyen Zeki Çelik de Paraguay mücadelesinde yedek başlaması beklenen oyuncular arasında yer aldı. Böylece teknik heyetin kritik karşılaşma öncesinde kadroda bazı değişikliklere gittiği görüldü.

Özellikle hücum hattında yapılan tercihler, milli takımın Paraguay karşısında farklı bir diziliş ve oyun planıyla sahaya çıkabileceği yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

BARIŞ ALPER SAKAT MI?

Paraguay maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz’ın ilk 11’de yer almaması sonrası en çok merak edilen konuların başında oyuncunun sağlık durumu geldi.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı muhtemel kadroda milli futbolcunun yedekler arasında yer aldığı görülüyor.

BARIŞ ALPER CEZALI MI?

Barış Alper Yılmaz’ın Paraguay maçında ilk 11’de yer almamasıyla birlikte gündeme gelen bir diğer soru ise oyuncunun cezalı olup olmadığı oldu.

Mevcut kadro bilgilerine göre Barış Alper Yılmaz, Paraguay maçı kadrosunda yer alıyor. Milli futbolcunun yedek kulübesinde bulunması beklenirken, cezalı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

BARIŞ ALPER YEDEK Mİ?

Paraguay karşılaşması öncesinde açıklanan muhtemel kadro, bu sorunun yanıtını net şekilde ortaya koydu.

Vincenzo Montella’nın tercihine göre Barış Alper Yılmaz’ın Paraguay maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İlk karşılaşmada görev alan milli futbolcu, Paraguay mücadelesinde ilk 11’de yer almayan isimler arasında bulunuyor.

Teknik heyetin hücum hattında Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’na görev vermesi beklenirken, Barış Alper Yılmaz’ın ise mücadeleye kulübede başlaması öngörülüyor.

HÜCUM HATTINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Paraguay karşısında Türkiye’nin hücum hattında önemli değişiklikler göze çarpıyor. Muhtemel kadroda Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nun görev alması bekleniyor.

Teknik heyetin, Avustralya yenilgisinin ardından farklı bir oyun planı üzerinde durduğu değerlendirilirken, kadro tercihlerinin de bu doğrultuda şekillendiği görülüyor.