Barış Akarsu, güçlü sesi ve sahne performansıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmış önemli bir sanatçıdır. Peki, Barış Akarsu nasıl öldü? Barış Akarsu ne zaman, kaç yaşında öldü? Detaylar...

BARIŞ AKARSU NASIL ÖLDÜ?

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirmiştir. Olay, Göltürkbükü’nden Torba kavşağına doğru seyir halindeyken meydana gelmiştir. Sanatçı, arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlamasından bir başka etkinliğe giderken kullandığı araçla anayola çıktığı sırada bir kamyonun altına girmiştir.

Kaza sonrasında araçta bulunan arkadaşları Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman hayatını kaybetmiş, Barış Akarsu ise ağır yaralanmıştır. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Akarsu, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştır.

BARIŞ AKARSU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Barış Akarsu, kazadan sonra beş gün boyunca yoğun bakımda tutulmuştur. 4 Temmuz 2007 tarihinde saat 20.10 sularında kalbi durmuş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Ölümü kısa süre sonra resmen açıklanmıştır.

BARIŞ AKARSU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Barış Akarsu, 1979 doğumludur ve 2007 yılında hayatını kaybettiğinde 28 yaşındaydı. Kaza, 28. yaş gününe çok yakın bir tarihte gerçekleşmiştir.

BARIŞ AKARSU KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Barış Akarsu, Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğmuş, müzik kariyerinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Aynı zamanda oyunculuk da yapmış ve televizyon projelerinde yer almıştır.