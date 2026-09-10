Barcola sakatlandı mı, Barcola ne zaman sahalara döner?

Barcola sakatlandı mı? Barcola ne zaman sahalara dönecek? Liverpool’da forma giyen Bradley Barcola, Atletico Madrid maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol baldırında problem yaşayan genç futbolcunun durumu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, yıldız oyuncunun sakatlığının boyutu ve ne zaman yeniden forma giyebileceği gündemdeki yerini koruyor.

BRADLEY BARCOLA SAKATLANDI MI? NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Liverpool formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Bradley Barcola, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sezon öncesinde takıma katılan Fransız futbolcunun ilk 11'deki ilk maçında sakatlanması Liverpool taraftarlarını endişelendirirken, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BRADLEY BARCOLA'NIN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Bradley Barcola'nın yaşadığı sakatlığın niteliği ve ciddiyetine ilişkin şu ana kadar kulüp tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin ardından yapılacak kontroller, sakatlığın boyutunu ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını belirleyecek.

BARCOLA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Fransız oyuncunun ne zaman yeniden forma giyeceği konusunda şu aşamada net bir tarih bulunmuyor. Liverpool sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelerin ardından Barcola'nın dönüş süresiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi bekleniyor.

LIVERPOOL'DA BARCOLA ENDİŞESİ

Liverpool'un hücum hattında önemli bir alternatif olarak görülen Barcola'nın sakatlık nedeniyle oyundan çıkması teknik heyeti de düşündürdü. Oyuncunun durumuyla ilgili resmi açıklamanın ardından hem sakatlığın süresi hem de bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Şimdilik Barcola'nın sakatlığıyla ilgili kesinleşmiş bir dönüş tarihi bulunmuyor. Liverpool'dan gelecek resmi açıklama, genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini giderecek.