Barcelona şampiyon oldu mu, İspanya La Liga Barcelona şampiyonluğu garantiledi mi?

İspanya La Liga’da düğümün çözüleceği tarihi El Clasico gecesinde heyecan dorukta! Barcelona’nın Real Madrid karşısında alacağı puan veya puanların şampiyonluk anlamına geldiği bu kritik randevu öncesinde futbolseverler, "Barcelona şampiyon oldu mu, La Liga şampiyonluğu kesinleşti mi?" sorularının yanıtını merakla araştırmaya başladı.

La Liga’nın 35. haftasında ezeli rakibi Real Madrid’i konuk eden Barcelona, sezonun en anlamlı puan mücadelesine çıktı. Takipçisiyle arasındaki puan farkını koruyarak bitime 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Hansi Flick’in öğrencileri, tarihi bir ana tanıklık etmek için sahada ter döküyor. Arama motorlarında hız kazanan "Barcelona şampiyonluğunu garantiledi mi, El Clasico sonucu ne?" başlıkları altında, maçın bitiş düdüğüyle netleşen şampiyonluk senaryolarını ve İspanya’daki kutlamaların detaylarını sizler için derledik.

BARCELONA ŞAMPİYON OLDU MU?

La Liga’nın 35. haftasında oynanan dev derbide Barcelona, Real Madrid karşısında 2-0’lık üstünlüğünü sürdürüyor. Maçın bu skorla tamamlanması durumunda Barcelona, bitime 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını koruyan Hansi Flick’in öğrencileri, bu galibiyetle birlikte 2025-2026 sezonunun en büyüğü olduğunu resmen tescilleyecek.

İSPANYA LA LIGA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLENDİ Mİ?

Barcelona, derbi öncesinde Real Madrid'in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu. Statü gereği derbiden alınacak 1 puan dahi şampiyonluk için yeterli olurken, Barcelona’nın şu anki 2-0’lık skoru şampiyonluğu perçinlemiş durumda. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk resmen garantilenmiş olacak ve La Liga tarihinde ilk kez bir takım, şampiyonluk kupasını El Clasico zaferiyle kaldırmış olacak.

CAMP NOU’DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAZIRLIĞI

Saha içerisinde Barcelona’nın 2-0’lık dominasyonu devam ederken, tribünlerdeki binlerce taraftar şampiyonluk şarkılarına başladı bile. Maçın sona ermesiyle birlikte Camp Nou’da büyük bir görsel şölen ve kupa seremonisi yapılması bekleniyor. Real Madrid’de Mbappe ve Arda Güler gibi yıldızların yokluğunda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Barcelona, taraftarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

TARİHİ EL CLASICO’DA SON DAKİKALAR

Maçta 2-0’lık Barcelona üstünlüğü devam ederken, Real Madrid’in geri dönüş çabaları şu ana kadar sonuç vermedi. Karşılaşmanın kalan süresinde skor değişmediği takdirde, İspanya’da 2026 yılının şampiyonu Barcelona olacak. Katalan ekibinin bu tarihi zaferi ve şampiyonluk kutlamalarına dair tüm detaylar anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.

SON DAKİKA!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

