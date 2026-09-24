Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Barcelona Anadolu Efes basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Barcelona Anadolu Efes basket maçı için geri sayım sürerken, taraftarlar “Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda?” ve “Barcelona Anadolu Efes canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte Barcelona Anadolu Efes maçının yayın bilgileri ve canlı izleme detayları.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague heyecanında Barcelona ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Barcelona-Anadolu Efes maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın canlı izleme seçenekleri merak ediliyor. İşte Barcelona Anadolu Efes maçı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın oynanacağı salona ilişkin detaylar...

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague karşılaşması, Türkiye'de S Sport, S Sport Plus ve Idman TV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon veya internet üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, yayın platformları üzerinden mücadeleye erişebilecek.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Anadolu Efes maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak karşılaşmada iki takım EuroLeague mücadelesinde sahaya çıkacak.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, İspanya'nın Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak. Mücadelenin başlangıç saati Türkiye saatiyle 21.30 olarak açıklandı.

IDMAN TV CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

Barcelona-Anadolu Efes karşılaşmasını Idman TV üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yayın platformlarındaki erişim seçeneklerinden yararlanabilecek. Verilen yayın bilgilerine göre Idman TV, Azerspace 46E üzerinden izlenebiliyor. Kanal ve platformlardaki yayın bilgilerinin değişebilmesi nedeniyle karşılaşma öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

S SPORT CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi S Sport üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler için kanalın Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden yayın yaptığı bilgisi bulunuyor. S Sport'un internet üzerinden sunduğu yayın seçenekleri de izleyicilere alternatif oluşturuyor. Platformların yayın akışlarında değişiklik yaşanabileceğinden güncel kanal bilgilerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS BARCELONA ANADOLU EFES CANLI İZLE

Barcelona-Anadolu Efes maçı S Sport Plus üzerinden internet ortamında da canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus'ın yayın seçeneklerinden yararlanmak isteyen izleyicilerin platform üzerinden karşılaşma yayınını takip etmesi mümkün olacak.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona-Anadolu Efes EuroLeague maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olacak. Mücadele Barcelona'daki Palau Blaugrana Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

Basketbolseverler, Barcelona-Anadolu Efes maçını S Sport, S Sport Plus ve Idman TV yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşların güncel yayın akışının ve platform bilgilerinin kontrol edilmesi, olası program değişikliklerine karşı önem taşıyor.