Baran Bölükbaşı kimdir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, Pelin Akil ile sevgili mi?

Baran Bölükbaşı, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren bir oyuncu olarak merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs 1994’te Hatay’da doğan Bölükbaşı, kariyerinde birçok dizi ve film projesinde dikkat çeken roller üstlendi. İzleyiciler, Baran Bölükbaşı’nın özel hayatını da merak ediyor; özellikle Pelin Akil ile arasında bir ilişki olup olmadığı gündemde. Hem ekran kariyeri hem de özel yaşamıyla ilgi çeken Baran Bölükbaşı hakkında merak edilenler haberimizde…

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Baran Bölükbaşı, sinema ve dizi oyuncusudur. 1 Mayıs 1994 tarihinde Hatay’da doğmuş, aslen İskenderunludur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Bölükbaşı, Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumlarında temel oyunculuk ve Cüneyt Sayıl oyunculuk atölyesinde kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. İlk büyük çıkışını 2017 yılında rol aldığı Adı Efsane dizisinde Fiko karakteriyle yapmıştır.

BARAN BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Baran Bölükbaşı 1 Mayıs 1994 doğumlu olduğundan, 29 yaşındadır.

BARAN BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Hatay doğumlu olan Baran Bölükbaşı, aslen İskenderunludur.

BARAN BÖLÜKBAŞI'NIN KARİYERİ

Baran Bölükbaşı, oyunculuk kariyerine 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Fiko karakteriyle başlamıştır. Ardından Sevda'nın Bahçesi dizisinde Tolga, Servet dizisinde Korkmaz, Vuslat dizisinde Fırat, Son Nefesime Kadar dizisinde Ozan, Bir Peri Masalı dizisinde Yiğit ve Yalı Çapkını dizisinde Tarık İhsanlı karakterlerini canlandırmıştır.

Sinema projeleri arasında 15/07 Şafak Vakti ve Hiç filmleri yer almaktadır. 1,75 cm boyunda ve 71 kg ağırlığındadır. Yeni projelerde de oyunculuk kariyerine devam etmektedir.