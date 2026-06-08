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Ballerina filmi ne zaman, nerede çekildi? Ballerina filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Ballerina filmi ne zaman, nerede çekildi? Ballerina filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ballerina filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ballerina konusu, özeti ve Ballerina oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ballerina filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ballerina filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ballerina filmini izleyecek olanların merak ettiği Ballerina konusu nedir, Ballerina oyuncuları kimler ve Ballerina özeti gibi konuları inceliyoruz.

BALLERINA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Ballerina filmi, çekimlerine 7 Kasım 2022 tarihinde başladı ve ana çekimler Ocak 2023’te tamamlandı. Film için ek sahneler ve yeniden çekimler ise Şubat 2024’te gerçekleştirildi.

Yapımın büyük bölümü Avrupa’da gerçekleştirildi. Özellikle:

• Prag (Çekya)

• Budapeşte (Macaristan)

şehirleri film için ana çekim lokasyonları olarak kullanıldı.

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BALLERINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ballerina, John Wick evreninde geçen bir intikam hikâyesini anlatıyor.

Filmde, ailesinin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden genç bir kadın suikastçının hikâyesi merkezde yer alıyor. Karakter, katillerin izini sürerek yeraltı dünyasında ölümcül bir yolculuğa çıkıyor.

Özetle film:

• İntikam

• Suikast dünyası

• Aksiyon ve gerilim

temaları üzerine kurulu.

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BALLERINA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde yer alan başlıca oyuncular şunlardır:

• Ana de Armas

• Keanu Reeves

• Ian McShane

• Anjelica Huston

• Norman Reedus

• Gabriel Byrne

• Lance Reddick

Film, özellikle John Wick evreninden tanıdık karakterlerin geri dönüşüyle dikkat çekiyor.

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BALLERINA FİLMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

• Yönetmen: Len Wiseman

• Tür: Aksiyon / Gerilim / Suç

• Evren: John Wick spin-off

• Vizyon tarihi: 6 Haziran 2025

Film, John Wick serisinin olayları arasında geçen yan hikâyelerden biri olarak konumlanıyor.

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 Ballerina, yüksek tempolu aksiyonu ve John Wick evrenine bağlı hikâyesiyle dikkat çeken bir spin-off yapım olarak öne çıkıyor. Avrupa’da çekilen film, özellikle Prag ve Budapeşte atmosferiyle karanlık ve stilize bir aksiyon dünyası sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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