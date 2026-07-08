Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

Balıkesir'de hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listelerini kontrol etmeye başladı. Sarsıntıya ilişkin ayrıntılar merak edilirken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 8 Temmuz 2026 tarihli son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da son deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından yayımlanan güncel veriler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 8 Temmuz 2026 Çarşamba tarihine ilişkin deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Güncel kayıtlarda depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detayları bu veriler üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

8 TEMMUZ 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı

Rutini bozmadı! Ankara sokaklarında gören dönüp bir daha baktı
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

Kimse bunu beklemiyordu! Piyasalarda taşlar yerinden oynadı