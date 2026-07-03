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Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

Balıkesir'de hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listelerini kontrol etmeye başladı. Sarsıntıya ilişkin ayrıntılar merak edilirken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 3 Temmuz 2026 tarihli son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Temmuz 2026 tarihinde Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da son deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından yayımlanan güncel veriler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 3 Temmuz 2026 tarihine ilişkin deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Güncel kayıtlarda depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detayları bu veriler üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

3 TEMMUZ 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Temmuz 2026 Cuma günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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