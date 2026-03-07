Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Mart Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

7 Mart sabahı Balıkesir'de hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte kısa süreli bir endişe yarattı. Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar hafif sallantıyı hissettiklerini belirtirken, sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme geldi. Sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve hangi bölgelerde hissedildiği merak edilirken, vatandaşlar resmi kurumların açıklamalarını ve güncel deprem verilerini takip etmeye başladı. Ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listesi hem vatandaşlar hem de uzmanlar için önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 7 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

7 MART 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

7 Mart sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde kısa süreli bir sallantı hissedildi. Kentte kısa süreli tedirginliğe neden olan bu hareketlilik, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını incelemeye başladı. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.