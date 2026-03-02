Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Mart Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

2 Mart sabahı Balıkesir'de hissedilen kısa süreli sarsıntılar, şehirde kısa süreli tedirginlik yarattı. Bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar sallantıyı fark ederken, sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme geldi. Halk, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü hakkında resmi açıklamaları ve güncel deprem verilerini yakından takip ediyor; detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (2 MART 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuna sunuluyor. Kandilli Rasathanesi'nin teknik altyapısıyla kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (2 MART 2026)

AFAD'ın 2 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair detaylı bilgiler paylaşılıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

2 MART 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Mart sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinde kısa süreli sallantılar hissedildi ve kentte tedirginlik oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan bu hareketlilik, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilere ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.