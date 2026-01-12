Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de gün içinde hissedilen ani bir titreşim, kentte kısa süreli bir endişe yarattı. Farklı noktalardan gelen paylaşımlar dikkat çekerken, yaşanan hareketliliğin ne olduğu sorusu yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar gözlerini resmî açıklamalara çevirirken, detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Ocak Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, en küçük yer hareketlerini dahi saniyeler içinde tespit ederek analiz ediyor ve doğrulanan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 12 Ocak Pazartesi tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

12 OCAK 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Ocak Pazartesi günü Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.