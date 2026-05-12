Bahis operasyonunda kimler gözaltına alındı? Bahis operasyonun nedir, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne açıklama yaptı?

Yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin ortaya çıkan detaylar gündemde büyük ses getirdi. Çok sayıda kişi hakkında alınan gözaltı kararları sonrası kamuoyu, soruşturmanın kimleri kapsadığını ve operasyonun neden başlatıldığını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları ise dikkatleri bir kez daha operasyonun seyrine çevirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHİS OPERASYONU OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda kritik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli getirildi.

BİNLERCE URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapay zekâ destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişimin engeli getirildi.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli toplam 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zekâ destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır.

Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.