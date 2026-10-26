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Galatasaray taraftarlığıyla bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek, sarı-kırmızılı kulübe kış transfer dönemi öncesinde 65 milyon Euro'luk finansal destek sağlayacağı iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Demirbilek'in hayatı, eğitim geçmişi, iş dünyasındaki kariyeri, yaşı, nereli olduğu ve servetinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Bahattin Demirbilek kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Bahattin Demirbilek kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

Bahattin Demirbilek, 1971 yılında dünyaya gelen Türk iş insanıdır. Gaziantep kökenli bir ailenin çocuğu olan Demirbilek, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi.

Dört kardeşli bir ailede büyüyen Demirbilek'in babası esnaftı. Genç yaşta çalışma hayatına başlayan Demirbilek, üniversite eğitiminin ardından Rusya'ya giderek kariyerini burada sürdürdü.

İş hayatının ilerleyen döneminde inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Demirbilek, kendi şirketini kurarak Rusya'da çeşitli ticari ve endüstriyel projelerde görev aldı. ESTA Construction şirketinin kurucusu olarak inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanındı.

BAHATTİN DEMİRBİLEK NE İŞ YAPIYOR?

Bahattin Demirbilek, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kariyerinin önemli bölümünü Rusya'da sürdüren Demirbilek, ESTA Construction'ı kurarak farklı ticari ve endüstriyel projelerde faaliyet gösterdi.

ESTA Construction; otomobil fabrikası, havalimanı, stadyum, otel ve alışveriş merkezi gibi farklı yapı projeleriyle gündeme geldi. Demirbilek'in Rusya'daki çalışma hayatı da şirketin büyüme sürecinde önemli bir yer tuttu.

Demirbilek'in üniversite eğitimi ise inşaat alanında değil, Rus Dili ve Edebiyatı üzerinedir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

BAHATTİN DEMİRBİLEK SERVETİ NE KADAR?

Bahattin Demirbilek'in güncel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin doğrulanmış resmi bir rakam bulunmamaktadır. Bu nedenle servetinin kesin olarak şu kadar olduğu yönünde bir rakam vermek mümkün değildir.

Demirbilek'in servetine ilişkin farklı kaynaklarda çeşitli rakamlar yer alsa da bu rakamların doğrulanmış resmi bir finansal veri niteliğinde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle kesin servet bilgisi olarak herhangi bir tutar verilmemektedir.

BAHATTİN DEMİRBİLEK KAÇ YAŞINDA?

Bahattin Demirbilek 1971 doğumludur. 2026 yılı içerisinde 55 yaşına girmektedir.

BAHATTİN DEMİRBİLEK NERELİ?

Bahattin Demirbilek, Gaziantep kökenli bir ailenin çocuğudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi.

BAHATTİN DEMİRBİLEK HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Bahattin Demirbilek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Üniversite eğitiminin ardından 1993 yılında 22 yaşındayken Rusya'ya gitti. Rusça eğitiminin ardından kariyerini Rusya'da sürdüren Demirbilek, ilk dönemlerinde inşaat ve farklı ticari faaliyetlerde görev aldı. Daha sonra kendi şirketini kurarak inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.