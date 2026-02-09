Muğla'nın Milas ilçesinde kiralanan bir teknede geceyi geçiren arkadaş grubu, sabah uyandıklarında Bahar Taş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bahar Taş'ın ölümü, bölgedeki yetkilileri harekete geçirdi ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Peki, Bahar Taş kimdir, neden öldü? Muğla'da teknede hayatını kaybeden Bahar Taş kaç yaşındaydı? Detaylar...

BAHAR TAŞ KİMDİR?

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, 35 yaşında genç bir kadındı. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Taş, arkadaş grubuyla birlikte Muğla'nın Milas ilçesine günübirlik bir gezi planlamıştı. Arkadaşlarıyla deniz gezisi yapmayı tercih eden Taş, geceyi kiraladıkları teknede geçirdi.

Bahar Taş'ın sosyal yaşamı ve arkadaş çevresi hakkında detaylı bilgiler sınırlı olsa da, yakınlarının ve arkadaşlarının ifadeleri doğrultusunda Taş'ın yaşam dolu ve sosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.

BAHAR TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Milas ilçesinde kiralanan teknede sabah saatlerinde meydana geldi. Arkadaş grubu, sabah uyandıklarında Bahar Taş'ın hareketsiz şekilde teknede olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şu anda yetkililer, Bahar Taş'ın ölüm nedenini net olarak ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Jandarma ekipleri, olay sırasında teknede bulunan arkadaşlarının ifadelerini alırken, olayın detayları titizlikle araştırılıyor.

BAHAR TAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Bahar Taş, 35 yaşındaydı.

OLAYIN YANSIMALARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Milas'taki teknede yaşanan trajik olayın ardından jandarma ekipleri, Taş'ın ölüm nedenini belirlemek üzere tüm detayları araştırıyor.