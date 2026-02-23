Haberler

Bahar Candan, Nihal Candan'ın ismini köprüye mi yazdırdı, hangi köprüye yazdırdı? Nihal Candan kaç yaşında, neden vefat etti?

Bahar Candan, hayatını kaybeden ablası Nihal Candan için İstanbul'daki köprüye ismini yansıttı. Olay, sosyal medyada ve haber sitelerinde kısa sürede gündem olurken, Nihal Candan'ın yaşı ve vefat nedeni merak konusu haline geldi. Peki, Bahar Candan, Nihal Candan'ın ismini köprüye mi yazdırdı, hangi köprüye yazdırdı? Nihal Candan kaç yaşında, neden vefat etti?

Sosyal medyada gündem olan o görüntü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bahar Candan'ın yaptığı dikkat çekici hamle sonrası herkes aynı soruları sormaya başladı: Gerçekten ablasının ismini köprüye mi yazdırdı, hangi köprüde bu anma gerçekleşti? Öte yandan Nihal Candan'ın genç yaşta hayatını kaybetmesiyle ilgili detaylar da yeniden merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHAR CANDAN NİHAL CANDAN'IN ADINI KÖPRÜYE Mİ YAZDIRDI?

Evet. Bahar Candan, 21 Haziran 2025'te hayatını kaybeden ablası Nihal Candan'ı anmak için İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken bir anma gerçekleştirdi. Lazer ışıklarıyla ablasının adını köprüye yazdırdı.

BAHAR CANDAN NİHAL CANDAN'IN ADINI HANGİ KÖPRÜYE YAZDIRDI?

Bahar Candan, ablasının ismini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine yazdırdı. Köprünün gövdesinde yeşil ışıklarla beliren "NİHAL CANDAN" yazısı hem vatandaşların hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da doğan sosyal medya fenomeni ve televizyon yarışmacısıdır. Aslen Karamanlıdır. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmış, daha sonra çeşitli televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NİHAL CANDAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

NİHAL CANDAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Nihal Candan, uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastalık nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü ve bu sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sahra Arslan
Haberler.com
