Sevilen dizi Bahar'ı takip eden izleyiciler, yaklaşan bölümle ilgili gelişmeleri dikkatle izliyor. 61. bölüm fragmanının çıkıp çıkmadığı sorusu gündemdeki yerini korurken, 16 Eylül tarihli yeni bölüme ait resmi tanıtım ve izleme bağlantısının paylaşımı da merak ediliyor. Bahar 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüme ait izleme linki nereden ulaşılabilir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar'ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır. Ancak Bahar'ın dikkati hızla Evren'e yönelir; çünkü Evren'in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Naz çıkmazdayken onun ve Maral'ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren'in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir. Aziz Uras'ın beklenmedik çıkışları ise Seren'le olan gerilimi tırmandırır ve Aziz Uras'ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren'in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz'ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir. Bahar son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisinin 61. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Yayınlandığında dizinin resmi yayın kanalları üzerinden izleyicilerin erişimine sunulacak.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU

Bahar'ın doktor önlüğüyle yer aldığı afiş, dizinin dramatik yapısına güçlü bir gönderme yapıyor. Gençliğinde büyük hayallerle tıp okuyan Bahar, zamanla tüm hayatını eşi ve çocuklarına adar. Ancak ansızın yakalandığı bir hastalık, onun hayatını yeniden kurma mücadelesinin başlangıcı olur. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganı, Bahar'ın geçireceği büyük değişimin ilk habercisidir.

Dışarıdan kusursuz gibi görünen bir ailesi olan Bahar, ölümle yüzleştiği anda eşi Timur'un bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu süreçte yolu Evren'le kesişir ve Evren, hem mesleki hem de kişisel anlamda Timur'un rakibi konumuna gelir. Bahar'ın yeniden doğuş hikâyesi, trajikomik anlarla harmanlanarak izleyiciye hem umut hem de ilham verir.