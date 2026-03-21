Bahadır Tatlıöz kimdir? Bahadır Tatlıöz kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasının çok yönlü isimlerinden Bahadır Tatlıöz, piyanodan sahnelere, bestelerden vokallere uzanan kariyeriyle dikkat çekiyor. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğu, onu Türkiye’nin merak edilen ve konuşulan sanatçılarından biri haline getirdi. Bahadır Tatlıöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Onun hikâyesi ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları neler, merak edilen detaylar haberimizde.

BAHADIR TATLIÖZ KİMDİR?

Bahadır Tatlıöz, 27 Temmuz 1976 doğumlu, İstanbul doğumlu bir Türk şarkıcı, piyanist, besteci ve aranjördür. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Tatlıöz, 13 yaşında profesyonel müzik hayatına başlamış ve hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çeşitli sahnelerde performans sergilemiştir. Pop ve Türk Halk müziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, aynı zamanda caz müziği projelerinde dünyaca ünlü müzisyenlerle sahne almıştır.

BAHADIR TATLIÖZ KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Bahadır Tatlıöz 49 yaşındadır.

BAHADIR TATLIÖZ NERELİ?

Bahadır Tatlıöz İstanbul doğumludur ve kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

BAHADIR TATLIÖZ’ÜN KARİYERİ

Müziğe genç yaşta adım atan Tatlıöz, ilk olarak vokalistlik ve piyanistlik yapmış, kısa sürede aranjörlük ve bestecilik alanlarında da dikkat çekmiştir. Kariyerinde çok sayıda albüm, EP ve single çalışmasına imza atmış, kendi eserlerinin çoğunun klip yönetmenliğini ve düzenlemesini üstlenmiştir. Öne çıkan çalışmaları arasında “Yıllar”, “Bana Dair”, “Su Yolunu Bulur”, “Berceste”, “Takvim” ve “Çaresi Nerede” gibi parçalar yer alır. Tatlıöz, solo çalışmaları ve düet projeleriyle Türkiye müzik sahnesinde önemli bir konuma sahiptir.