Bahadır Han Güngördü kimdir? Konyaspor'un kalecisi Galatasaray maçında neden oyundan çıktı?

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Konyaspor kalecisi Bahadır Han Güngördü, 30 Ekim 2026'da Galatasaray karşısında ilk yarıyı tamamlayamadı. Maçın ilk dakikalarında sakatlanan 30 yaşındaki kaleci uzun süre ağrıyla oynadı, sağlık ekibi üç kez sahaya girdi ve sonunda 40. dakikada yerini Deniz Ertaş'a bıraktı.

Kalede kaldığı sürede iki gol gördü. İlkini 12. dakikada Victor Osimhen attı, ikincisi 28. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Bahadır Han Güngördü, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle 40. dakikada oyundan çıktı. Sağlık ekibinin üçüncü müdahalesi 33. dakikadaydı. Güngördü bundan sonra yaklaşık altı dakika daha kalede durdu, ardından kendini yere bıraktı ve devam edemeyeceğini gösterdi; teknik heyet de kaleye Deniz Ertaş'ı gönderdi.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ KİMDİR?

Bahadır Han Güngördü, Ocak 2025'ten beri Konyaspor'un kadrosunda bulunan Türk kaleci. Profesyonel kariyerine Karabükspor'da başladı, sonra Trabzonspor, Ankara Demirspor, 1461 Trabzon, Boluspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi.

Geniş kitle onu 2023-2024 sezonunun 7. haftasında tanıdı. Ankaragücü, Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetse de Güngördü o akşam 12 kurtarış yaptı ve maçın oyuncusu seçildi. Maçtan sonra orada kazanmanın zor olduğunu söyleyip Galatasaray taraftarından özür diledi.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ KAÇ YAŞINDA?

Bahadır Han Güngördü 30 yaşında; 16 Ocak 1996'da doğdu.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ NERELİ?

Bahadır Han Güngördü Çorumlu. Futbola memleketinde, 2009'da Çorum Gençlerbirliği altyapısında başladı ve 2012'de Karabükspor'a geçti.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bahadır Han Güngördü, Karabükspor'dan 2016'da Trabzonspor'a transfer oldu ama bordo-mavili takımda resmi maça çıkmadı. Trabzonspor onu önce Ankara Demirspor'a, sonra 1461 Trabzon'a kiraladı. Boluspor'da kısa bir dönem geçirdi, ardından Ankara Demirspor'a döndü.

2021'de MKE Ankaragücü ile anlaştı. Başkent ekibi 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'i şampiyon bitirip Süper Lig'e çıktı.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ KONYASPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Bahadır Han Güngördü, Konyaspor ile 16 Ocak 2025'te 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konya ekibi onu aynı gün sezon sonuna kadar Iğdır FK'ya kiraladı, kaleci yaz döneminde Konyaspor'a döndü.

Şubat 2026'daki Göztepe beraberliğinden sonra takımın sonuç alamadığı dokuz maçlık dönemi anlattı, yeni teknik direktör İlhan Palut'u memnuniyetle karşıladığını söyledi ve taraftardan stadı her maçta doldurmasını istedi. "Yeter ki desteklerini esirgemesinler" dedi.