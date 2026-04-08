Dijital kültürün en büyük korku fenomenlerinden biri olan Backrooms, sinema dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Chiwetel Ejiofor ve Renate Reinsve gibi önemli isimlerin yer aldığı film, izleyiciyi alışılmışın dışındaki görsel atmosferiyle bambaşka bir boyuta davet ediyor. Sosyal medyada yayınlanan ilk teaser posterler ve fragmanlarla birlikte "The Backrooms filmi vizyon tarihi belli oldu mu?" tartışmaları da son buldu. A24 kalitesiyle beyaz perdeye gelecek olan bu gerilim dolu yolculuğun çıkış takvimi ve film hakkında bilmeniz gereken kritik gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

BACKROOMS FİLMİ VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU: NE ZAMAN ÇIKACAK?

YouTube’da Kane Parsons tarafından başlatılan ve milyonlarca izleyiciyi etkisi altına alan "analog horror" fenomeni, nihayet dev bütçeli bir Hollywood yapımı olarak beyaz perdeye taşınıyor. İnternet dünyasının en gizemli efsanelerinden biri olan sarı duvarlı labirentlerin hikayesi, A24 kalitesiyle izleyicileri germeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen "Backrooms filmi ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı ve filme dair en güncel detaylar:

Korku sinemasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Backrooms filminin vizyon tarihi resmi olarak açıklandı. A24 ve Atomic Monster yapımcılığında hazırlanan film, 29 Mayıs 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Türkiye’deki sinema salonlarında da aynı tarihte (veya o haftanın cuma gününde) gösterime girmesi beklenen yapım, şimdiden "yılın en çok merak edilen korku filmi" adayları arasında üst sıralarda yer alıyor.

BACKROOMS FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

YouTube serisinin yaratıcısı Kane Parsons’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü isimlerden oluşuyor. Oscar adayı ünlü oyuncu Chiwetel Ejiofor, filmde bir mobilya mağazası sahibi olan "Clark" karakterine hayat veriyor. Ona eşlik eden diğer önemli isimler ise şunlar:

• Renate Reinsve: Clark'ı tedavi eden bir psikoloğu canlandırıyor.

• Mark Duplass: Korku ve gerilim türündeki deneyimiyle kadroya dahil oldu.

• Finn Bennett ve Lukita Maxwell: Hikayenin gizemini artıran kilit rollerde karşımıza çıkacaklar.

FİLMİN KONUSU: SARI DUVARLARIN ARDINDAKİ DEHŞET

Film, sıradan bir mobilya mağazasının bodrum katında gizemli bir kapı keşfeden ve kendisini fiziğin kurallarının geçersiz olduğu, bitmek bilmeyen sarı ofis odalarından oluşan bir boyutta bulan ana karakterin yaşadıklarını anlatıyor. James Wan ve Shawn Levy gibi usta yapımcıların desteğini alan proje, orijinal YouTube serisindeki "bulunmuş görüntü" (found footage) estetiğini korurken, hikayeyi çok daha geniş ve sinematik bir evrene taşıyor.

FRAGMAN VE İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ Mİ?

A24, geçtiğimiz haftalarda (Şubat 2026 sonu ve Nisan 2026 başında) filmin ilk teaser ve resmi fragmanlarını yayınladı. Fragmanlarda, internetteki orijinal serinin o rahatsız edici atmosferinin yüksek prodüksiyon kalitesiyle birleştiği görülüyor. Özellikle dijital çağın "liminal mekan" (eşik mekanlar) korkusunu profesyonel bir sinematografiyle işleyen yapım, 29 Mayıs'ta sinema salonlarını sessiz bir dehşete sürüklemeye hazırlanıyor.