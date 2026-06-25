Baba Yadigarı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Baba Yadigarı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba Yadigarı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba Yadigarı filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba Yadigarı konusu nedir, Baba Yadigarı oyuncuları kimler ve Baba Yadigarı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA YADİGARI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Baba Yadigarı nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne soruları televizyon yayınlarının ardından yeniden gündeme geldi. Komedi türündeki yapım, aile temalı hikâyesi ve eğlenceli senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BABA YADİGARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Baba Yadigarı filminin çekimleri Türkiye’de farklı şehir ve plato alanlarında gerçekleştirilmiştir. Yapım ekibi, özellikle şehir içi sahneler ve günlük yaşam atmosferini yansıtan mekanları tercih ederek filmin gerçekçi bir dokuya sahip olmasını sağlamıştır.

Çekim mekanları hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

BABA YADİGARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmi Baba Yadigarı, 2022 yılında çekilmiş ve aynı yılın Ağustos ayında izleyicilerle buluşmuştur.

BABA YADİGARI OYUNCULARI KİMLER?

Baba Yadigarı oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan ve Zeynep Gülmez gibi isimler yer almaktadır. Oyuncular, filmde aile ilişkileri ve komik olaylar etrafında gelişen hikâyeyi canlandırmaktadır.

Oyuncular : Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş

BABA YADİGARI KONUSU NE?

Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi’den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca yemek yemeyi de çok sever. Cavidan’ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.