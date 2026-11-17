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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi gündeme geldi. A Ligi'ndeki grubunu son sırada tamamlayan millilerin yeni sezonda hangi takımlarla karşılaşacağı merak edilirken, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden ülkeler de araştırılmaya başlandı. Peki, B liginde kimler var? Uluslar B liginde hangi takımlar var? Detaylar haberimizde.

ULUSLAR B LİGİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda B Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. UEFA tarafından açıklanan gruplar ve takımlar şöyle:

B1 Grubu

İskoçya

İsviçre

Slovenya

Kuzey Makedonya

B2 Grubu

Macaristan

Ukrayna

Gürcistan

Kuzey İrlanda

B3 Grubu

İsrail

Avusturya

İrlanda Cumhuriyeti

Kosova

B4 Grubu

Polonya

Bosna Hersek

Romanya

İsveç

TÜRKİYE B LİGİNE Mİ DÜŞTÜ?

Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele etti. A1 Grubu'nda Fransa, Belçika ve İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, grubunu dördüncü ve son sırada tamamladı. UEFA'nın 16 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre Türkiye, doğrudan B Ligi'ne düştü.

Bu nedenle Türkiye, 2026/27 sezonunda yukarıda sıralanan B Ligi gruplarında yer almıyor. A Ligi'nden düşme kararı, sonraki Uluslar Ligi döneminde Türkiye'nin B Ligi'nde mücadele etmesi anlamına geliyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ'NDE YÜKSELME VE DÜŞME NASIL OLUYOR?

2026/27 sezonunda B Ligi'nde grup birincileri doğrudan A Ligi'ne yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise A Ligi'nde üçüncü ve dördüncü olan belirli takımlarla yükselme-düşme play-off maçlarına çıkıyor.

B Ligi'nde üçüncü sırayı alan ekipler ligde kalırken, dördüncü sıradaki takımlar C Ligi'nin ikincileriyle play-off oynuyor. Bu karşılaşmaların ardından takımların bir sonraki dönemde mücadele edeceği ligler belirleniyor.

Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki Uluslar Ligi dönemindeki rakipleri de merak konusu oldu. Ancak yeni dönemin grup eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak.