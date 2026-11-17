B liginde kimler var? Uluslar B liginde hangi takımlar var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne veda etmesinin ardından B Ligi'nde mücadele edecek takımlar merak konusu oldu. Türkiye'nin yeni sezonda karşılaşabileceği rakipler araştırılırken, Uluslar Ligi B Ligi'nde yer alan ülkeler de gündeme geldi. Peki, B liginde kimler var? Uluslar B liginde hangi takımlar var? Detaylar haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi gündeme geldi. A Ligi'ndeki grubunu son sırada tamamlayan millilerin yeni sezonda hangi takımlarla karşılaşacağı merak edilirken, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden ülkeler de araştırılmaya başlandı. Peki, B liginde kimler var? Uluslar B liginde hangi takımlar var? Detaylar haberimizde.
ULUSLAR B LİGİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonunda B Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. UEFA tarafından açıklanan gruplar ve takımlar şöyle:
B1 Grubu
İskoçya
İsviçre
Slovenya
Kuzey Makedonya
B2 Grubu
Macaristan
Ukrayna
Gürcistan
Kuzey İrlanda
B3 Grubu
İsrail
Avusturya
İrlanda Cumhuriyeti
Kosova
B4 Grubu
Polonya
Bosna Hersek
Romanya
İsveç
TÜRKİYE B LİGİNE Mİ DÜŞTÜ?
Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele etti. A1 Grubu'nda Fransa, Belçika ve İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, grubunu dördüncü ve son sırada tamamladı. UEFA'nın 16 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre Türkiye, doğrudan B Ligi'ne düştü.
Bu nedenle Türkiye, 2026/27 sezonunda yukarıda sıralanan B Ligi gruplarında yer almıyor. A Ligi'nden düşme kararı, sonraki Uluslar Ligi döneminde Türkiye'nin B Ligi'nde mücadele etmesi anlamına geliyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ'NDE YÜKSELME VE DÜŞME NASIL OLUYOR?
2026/27 sezonunda B Ligi'nde grup birincileri doğrudan A Ligi'ne yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise A Ligi'nde üçüncü ve dördüncü olan belirli takımlarla yükselme-düşme play-off maçlarına çıkıyor.
B Ligi'nde üçüncü sırayı alan ekipler ligde kalırken, dördüncü sıradaki takımlar C Ligi'nin ikincileriyle play-off oynuyor. Bu karşılaşmaların ardından takımların bir sonraki dönemde mücadele edeceği ligler belirleniyor.
Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesiyle birlikte A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki Uluslar Ligi dönemindeki rakipleri de merak konusu oldu. Ancak yeni dönemin grup eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak.