Aziz Yıldırım kaç yaşında? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran ile aralarında kaç yaş fark var?

Fenerbahçe’de yeniden gündeme gelen gelişmelerle birlikte Aziz Yıldırım ve özel hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım kaç yaşında? Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Çelikkıran ile aralarında kaç yaş fark var? Detaylar haberimizde.

AZİZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe’nin uzun yıllar başkanlık görevini yürüten ve Türk spor kamuoyunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 73 yaşındadır.

İş dünyası ve spor yönetimindeki güçlü etkisiyle tanınan Yıldırım, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı döneminde kulübün sportif ve kurumsal yapısında yaptığı değişimlerle gündeme gelmiştir. Kamuya açık biyografik bilgilere göre, İstanbul doğumlu olan Aziz Yıldırım, mühendislik eğitiminin ardından iş hayatına atılmış ve sonrasında spor yöneticiliği kariyeriyle öne çıkmıştır.

Son dönemde yeniden Fenerbahçe başkanlığına dönüş süreciyle birlikte adı tekrar spor gündeminin merkezine yerleşmiştir. Bu gelişmeler, onun kariyerine ve özel yaşamına olan ilgiyi de artırmıştır.

AZİZ YILDIRIM İLE EŞİ GONCA ÇELİKKIRAN ARALARINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Aziz Yıldırım’ın eşi Gonca Çelikkıran, kamuoyunda daha çok son yıllarda tanınan isimlerden biridir. 2011 yılında Aziz Yıldırım ile evlenmesinin ardından medya ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir.

Gonca Çelikkıran’ın doğum yılına ilişkin kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Ancak birçok güvenilir biyografik ve haber kaynağında doğum yılı 1972 olarak geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise 1976 doğumlu olduğu belirtilmektedir.

Bu bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla Gonca Çelikkıran:

1972 doğumlu kabul edilirse 54 yaşındadır

1976 doğumlu kabul edilirse 50 yaşındadır

Aziz Yıldırım’ın 1952 doğumlu olduğu ve 2026 itibarıyla 73 yaşında bulunduğu dikkate alındığında, Gonca Çelikkıran ile arasındaki yaş farkı kaynaklara göre değişkenlik göstermektedir.

Gonca Çelikkıran 1972 doğumlu ise: 21 yaş fark

Gonca Çelikkıran 1976 doğumlu ise: 17 yaş fark