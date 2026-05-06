Aziz Yıldırım kaç kere şampiyon oldu, kaç kupa kazandı? Aziz Yıldırım kaç sene başkanlık yaptı?

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Fenerbahçe, uzun yıllar boyunca Aziz Yıldırım yönetiminde önemli sportif ve kurumsal başarılar elde etti. 20 yılı aşan başkanlık süresi boyunca futbol başta olmak üzere birçok branşta dikkat çeken sonuçlar alınırken, kulüp altyapısı ve tesisleşme anlamında da önemli adımlar atıldı. Peki, Aziz Yıldırım kaç kere şampiyon oldu? Aziz Yıldırım kaç sene başkanlık yaptı? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’de toplam 6 kez şampiyonluk yaşadı. Bu şampiyonluklar şu sezonlarda elde edildi:

2000-2001

2003-2004

2004-2005

2006-2007 (100. yıl)

2010-2011

2013-2014

Bu başarıyla birlikte Yıldırım, profesyonel lig döneminde Fenerbahçe’ye en fazla şampiyonluk kazandıran başkan olarak öne çıktı.

Ayrıca bu dönemde sarı-lacivertli ekip futbolda toplam 13 kupa kazandı. Bu kupalar:

6 Süper Lig

3 TFF Süper Kupa

2 Türkiye Kupası

1 Başbakanlık Kupası

1 Atatürk Kupası

şeklinde kayıtlara geçti.

AZİZ YILDIRIM KAÇ YIL BAŞKANLIK YAPTI?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de 20 yıl 111 gün başkanlık yaptı. Bu süre boyunca takım, toplamda 21 sezon onun yönetiminde mücadele etti.

Lig performansı açısından bu süreçte Fenerbahçe:

10 kez ikinci

2 kez üçüncü

2 kez dördüncü

1 kez altıncı

sırada yer aldı.

FUTBOLDA TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMLERİ

Yıldırım’ın başkanlığı süresince Fenerbahçe, toplam 17 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bu isimler arasında Avrupa futbolunun önemli teknik adamları da yer aldı:

Otto Baric

Joachim Löw

Zdenek Zeman

Christoph Daum

Zico

Luis Aragonés

Vitor Pereira

Dick Advocaat

Bu süreç, kulübün farklı futbol anlayışlarını deneyimlediği bir dönem olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA YILDIZLARININ TRANSFERİ

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, dünya futbolunda tanınan birçok önemli oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimler arasında:

Alex de Souza

Roberto Carlos

Nicolas Anelka

Robin van Persie

Dirk Kuyt

Ariel Ortega

Pierre van Hooijdonk

yer aldı. Bu transferler, kulübün uluslararası bilinirliğini artıran önemli hamleler olarak değerlendirildi.

BASKETBOLDA AVRUPA ZİRVESİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde Avrupa’nın en önemli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de büyük başarılar elde etti.

2013 yılında göreve getirilen Zeljko Obradovic yönetiminde:

2016-2017 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanıldı

Üst üste Dörtlü Final başarıları elde edildi

Türkiye liginde 7 şampiyonluk yaşandı

VOLEYBOLDA TARİHİ BAŞARILAR

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde uluslararası alanda önemli başarılara imza attı:

2010 yılında Dünya Şampiyonluğu

2012 yılında Avrupa Şampiyonluğu

Ayrıca erkek ve kadın voleybol takımları, ligde birçok kez şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçti.

DİĞER BRANŞLARDA KUPALAR

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 Avrupa kupası kazanarak çok branşlı başarı grafiğini sürdürdü.

TESİSLEŞME VE KURUMSAL YATIRIMLAR

Aziz Yıldırım döneminde kulüp altyapısı ve tesisleşme açısından önemli yatırımlar gerçekleştirildi:

Ülker Stadyumu yenilenerek kapasitesi artırıldı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu inşa edildi

Topuk Yaylası Tesisleri kuruldu

Ankara İncek Tesisleri hizmete açıldı

Fenerbahçe Üniversitesi kuruldu

Ayrıca “1 Milyon Üye” projesi ile kulübün kurumsal yapısı genişletildi.