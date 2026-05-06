Aziz Yıldırım kaç kere şampiyon oldu, kaç kupa kazandı? Aziz Yıldırım kaç sene başkanlık yaptı?
Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığıyla birlikte yeniden gündemde. 20 yılı aşan görev süresinde elde edilen şampiyonluklar ve kazanılan kupalar, “Aziz Yıldırım kaç kere şampiyon oldu?” ve “Aziz Yıldırım kaç yıl başkanlık yaptı?” sorularını öne çıkarıyor. Bu içerikte, Yıldırım dönemine dair temel bilgiler kısa ve net şekilde ele alınmaktadır.
AZİZ YILDIRIM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?
Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’de toplam 6 kez şampiyonluk yaşadı. Bu şampiyonluklar şu sezonlarda elde edildi:
2000-2001
2003-2004
2004-2005
2006-2007 (100. yıl)
2010-2011
2013-2014
Bu başarıyla birlikte Yıldırım, profesyonel lig döneminde Fenerbahçe’ye en fazla şampiyonluk kazandıran başkan olarak öne çıktı.
Ayrıca bu dönemde sarı-lacivertli ekip futbolda toplam 13 kupa kazandı. Bu kupalar:
6 Süper Lig
3 TFF Süper Kupa
2 Türkiye Kupası
1 Başbakanlık Kupası
1 Atatürk Kupası
şeklinde kayıtlara geçti.
AZİZ YILDIRIM KAÇ YIL BAŞKANLIK YAPTI?
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de 20 yıl 111 gün başkanlık yaptı. Bu süre boyunca takım, toplamda 21 sezon onun yönetiminde mücadele etti.
Lig performansı açısından bu süreçte Fenerbahçe:
10 kez ikinci
2 kez üçüncü
2 kez dördüncü
1 kez altıncı
sırada yer aldı.
FUTBOLDA TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMLERİ
Yıldırım’ın başkanlığı süresince Fenerbahçe, toplam 17 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bu isimler arasında Avrupa futbolunun önemli teknik adamları da yer aldı:
Otto Baric
Joachim Löw
Zdenek Zeman
Christoph Daum
Zico
Luis Aragonés
Vitor Pereira
Dick Advocaat
Bu süreç, kulübün farklı futbol anlayışlarını deneyimlediği bir dönem olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA YILDIZLARININ TRANSFERİ
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, dünya futbolunda tanınan birçok önemli oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimler arasında:
Alex de Souza
Roberto Carlos
Nicolas Anelka
Robin van Persie
Dirk Kuyt
Ariel Ortega
Pierre van Hooijdonk
yer aldı. Bu transferler, kulübün uluslararası bilinirliğini artıran önemli hamleler olarak değerlendirildi.
BASKETBOLDA AVRUPA ZİRVESİ
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde Avrupa’nın en önemli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de büyük başarılar elde etti.
2013 yılında göreve getirilen Zeljko Obradovic yönetiminde:
2016-2017 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanıldı
Üst üste Dörtlü Final başarıları elde edildi
Türkiye liginde 7 şampiyonluk yaşandı
VOLEYBOLDA TARİHİ BAŞARILAR
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde uluslararası alanda önemli başarılara imza attı:
2010 yılında Dünya Şampiyonluğu
2012 yılında Avrupa Şampiyonluğu
Ayrıca erkek ve kadın voleybol takımları, ligde birçok kez şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçti.
DİĞER BRANŞLARDA KUPALAR
Fenerbahçe, Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 Avrupa kupası kazanarak çok branşlı başarı grafiğini sürdürdü.
TESİSLEŞME VE KURUMSAL YATIRIMLAR
Aziz Yıldırım döneminde kulüp altyapısı ve tesisleşme açısından önemli yatırımlar gerçekleştirildi:
Ülker Stadyumu yenilenerek kapasitesi artırıldı
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu inşa edildi
Topuk Yaylası Tesisleri kuruldu
Ankara İncek Tesisleri hizmete açıldı
Fenerbahçe Üniversitesi kuruldu
Ayrıca “1 Milyon Üye” projesi ile kulübün kurumsal yapısı genişletildi.