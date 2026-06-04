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Aziz Yıldırım hangi kanalda konuşacak, Aziz Yıldırım CANLI YAYIN nereden izlenir?

Aziz Yıldırım hangi kanalda konuşacak, Aziz Yıldırım CANLI YAYIN nereden izlenir?
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Aziz Yıldırım hangi kanalda konuşacak, Aziz Yıldırım canlı yayın nereden izlenir? Fenerbahçe camiasında yaşanan gelişmeler sonrası eski başkan Aziz Yıldırım’ın katılacağı canlı yayın programı merak konusu oldu. Taraftarlar, Yıldırım’ın hangi kanalda açıklama yapacağını ve yayın saatini araştırmaya başladı.

Aziz Yıldırım canlı yayın nereden izlenir?” ve “ Aziz Yıldırım hangi kanalda konuşacak?” soruları gündemin en çok aranan başlıkları arasına girdi. Fenerbahçe ile ilgili kritik açıklamaların yapılması beklenen canlı yayın öncesinde, izleyiciler yayın detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

AZİZ YILDIRIM HANGİ KANALDA KONUŞACAK?

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Canlı yayın, hem televizyon ekranlarından hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.

AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Aziz Yıldırım’ın katılacağı program Cumartesi 20.00’de başlayacak.

Spor gündeminin en çok izlenen yayınları arasında yer alması beklenen programda, seçim süreci ve kulüp projeleri ele alınacak.

YAYIN NEREDEN İZLENEBİLİR?

Canlı yayın Habertürk TV ve HT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Ayrıca ilgili kanalların dijital platformları ve internet yayınları üzerinden de program eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

AZİZ YILDIRIM’DAN KRİTİK MESAJLAR BEKLENİYOR

Yayın sırasında Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin mevcut durumu, seçim süreci ve gelecek planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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