Aziz Yıldırım çekildi mi, Aziz Yıldırım adaylıktan çekildi mi?

“ Aziz Yıldırım adaylıktan çekildi mi?” sorusu gündemde sıcaklığını korurken, ortaya atılan iddialar taraftarlar ve spor basını tarafından yakından takip ediliyor. Aziz Yıldırım’ın seçim sürecine dair son durum merak edilirken, henüz kesinleşmiş bir bilgi olup olmadığı tartışma konusu. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna yansıması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM ÇEKİLDİ Mİ?

Aziz Yıldırım’ın seçim sürecine ilişkin “çekildi” iddiaları gündem olurken, ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve Yıldırım’ın adaylık sürecine devam ettiği ifade edildi. “Aziz Yıldırım çekileceği yönündeki haberler doğru değil” değerlendirmesi öne çıkarken, kulüp içi seçim atmosferi hareketliliğini sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı devam ederken Aziz Yıldırım’ın aday olduğu ve seçim sürecinde aktif şekilde yer aldığı belirtildi. Kamuoyunda çıkan çekilme iddialarının asılsız olduğu vurgulanırken, Yıldırım’ın projeleriyle birlikte yarışta yer aldığı ifade ediliyor.

HEDEF 65 BİN KAPASİTE

Hazırlanan projeye göre Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde mevcut stadın kapasitesinin 65 bine çıkarılması planlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde olan stat büyütme projesi yeniden ön plana çıktı.

PROJE DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Aziz Yıldırım, 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda stat kapasitesinin artırılmasına yönelik projeyi kamuoyuna sunmuştu. Dönemin yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı da proje detaylarını paylaşarak çalışmanın kapsamına dair bilgi vermişti.

NİHAT ÖZDEMİR DESTEK VERECEK

Projeye Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden iş insanı Nihat Özdemir’in de destek vereceği ifade edildi. Stat büyütme planının kulübün gelir modelleri ve uzun vadeli finansal yapısı açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

CAMP NOU EKİBİYLE ÇALIŞILACAK

Çalışmalar kapsamında daha önce Camp Nou projesinde görev alan uluslararası mühendislik ekipleriyle iş birliği yapılmasının planlandığı aktarıldı. Chobani Stadyumu’nun mevcut yerinde büyütülmesi için aynı teknik uzman kadrolardan faydalanılacağı ifade ediliyor.