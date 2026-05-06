Aziz Yıldırım aday oldu mu?

Fenerbahçe'de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde camianın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen eski başkan için beklenen haber geldi. Sarı-lacivertli taraftarların arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Aziz Yıldırım başkan adayı oldu mu, Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak?" soruları, kulislerdeki hareketliliğin ardından yanıt bulmaya başladı.

Sarı-lacivertli kulübün 20 yıllık efsane başkanı Aziz Yıldırım’ın yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusu, Fenerbahçe camiasında tüm dengeleri değiştirdi. "Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı, yönetim listesinde kimler var?" başlıklarıyla yapılan araştırmalar neticesinde, tecrübeli futbol adamının "Fenerbahçe'nin sahipsiz kalmayacağı" vurgusuyla adaylık yarışına dahil olduğu öğrenildi. Kulübün mali yapısı ve şampiyonluk hasretine dair sert eleştirilerle geri dönmeye hazırlanan Aziz Yıldırım’ın adaylık lansmanı, oy kullanma süreci ve seçim ofisinden gelen son dakika bilgileri haberimizin devamında yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYLIĞINI RESMEN DUYURDU

Uzun süredir aday olup olmayacağı tartışılan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olduğunu ilan etti. Kulübün geleceğinden endişe duyduğu için bu sorumluluğu aldığını belirten Yıldırım, "Zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var" diyerek adaylık sürecini başlattı.

ADAYLARA SÜRPRİZ BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım, açıklamasında sadece adaylığını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda diğer adaylara da tarihi bir çağrıda bulundu. Camianın ancak birlik içinde kaostan çıkabileceğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm isimlere benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Gelin bir olalım, Fenerbahçemizi güzel yarınlara taşıyalım."

TRANSFER İÇİN 200 MİLYON EURO’LUK DEV BÜTÇE

Başkan adaylığıyla birlikte projelerini de netleştirmeye başlayan Aziz Yıldırım’ın, seçilmesi durumunda transfer operasyonları için devasa bir kaynak ayırdığı öne sürüldü. tv100’ün haberine göre Yıldırım, şampiyonluk hasretini bitirecek kadroyu kurmak adına tam 200 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi belirledi.

DÜNYA YILDIZLARI FENERBAHÇE YOLUNDA

Belirlenen dev bütçeyle birlikte, Aziz Yıldırım yönetiminin transfer listesinde dünya çapında ses getirecek yıldız isimlerin yer aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu iddiaya göre Yıldırım, Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen lider oyuncuları kadroya katarak "Gövde Gösterisi" yapmayı planlıyor.

6-7 HAZİRAN’DA TARİHİ SEÇİM MARATONU

Fenerbahçe’de gözler artık 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a çevrildi. Aziz Yıldırım’ın tecrübe ve gençliği birleştirme vizyonuyla yola çıktığı bu süreç, sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki yıllardaki kaderini belirleyecek. Yıldırım’ın adaylık ilanıyla birlikte seçim atmosferi şimdiden en üst seviyeye ulaştı.

Osman DEMİR
Haberler.com
