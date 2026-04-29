Sarı-lacivertli kulüpte seçimli genel kurul yaklaşırken, muhalefetin en güçlü ismi olarak gösterilen Aziz Yıldırım başkan adayı mı? Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında mevcut yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan efsane başkanın, "Gerekirse gövdemi taşın altına koyarım" mesajı adaylık sinyali olarak yorumlandı. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu gelişmenin ardından, Aziz Yıldırım’ın olası yönetim listesinde hangi isimlerin yer alacağı ve seçim stratejisi merak konusu oldu. Peki, Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak? Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirecek kritik seçim maratonuna dair en güncel analizler haberimizde...

FENERBAHÇE’DE SEÇİM KARARI

21 Eylül 2025 tarihinde Ali Koç’u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, beklenen sportif başarıların gelmemesi ve alınan üst üste kötü skorlar sonrası seçim kararı aldığını duyurdu. Büyük umutlarla başlanan sezonda camianın beklentilerini karşılayamayan mevcut yönetimin, seçimde yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, kulüp tüzüğü gereği yapılacak olan genel kurul için geri sayım başladı.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Fenerbahçe taraftarının arama motorlarında en çok sorguladığı konu başlığı ise kuşkusuz Aziz Yıldırım aday olacak mı? sorusu oldu. Camianın önemli bir kesimi tarafından yeniden göreve çağrılan Yıldırım’ın, kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor. Ancak kulislerden sızan son bilgilere göre, tecrübeli futbol adamının bu aşamada seçime girmesi beklenmiyor. Yıldırım cephesinden henüz resmi bir yalanlama gelmese de, yakın çevresi efsane başkanın mevcut tabloda adaylığa sıcak bakmadığını belirtiyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Seçim kararının ilan edilmesiyle birlikte kulüp koridorlarında aday isimler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Henüz resmi bir başvuru yapılmamış olsa da, camianın tanınmış isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar’ın adı adaylık için ciddi şekilde geçiyor. Ayrıca iş insanı Hakan Safi’nin de liste hazırlığında olduğu ve kısa süre içinde adaylığını açıklayabileceği ifade ediliyor. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın ise süreci izlediği ve adaylık konusunda şimdilik çekimser kaldığı iddia ediliyor.

SARAN YÖNETİMİ NEDEN SEÇİM KARARI ALDI?

2026 yılına girilirken Fenerbahçe’de yaşanan bu idari sarsıntının temelinde, futbol takımının şampiyonluk yarışından uzaklaşması ve yönetim içindeki fikir ayrılıkları yatıyor. Taraftarın yoğun istifa baskısı ve kulüp içindeki muhalefetin güçlenmesi, Sadettin Saran yönetimini güven tazelemek adına bu kararı almaya itti. Önümüzdeki günlerde adaylık başvurularının başlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yeni liderinin kim olacağı netlik kazanacak.