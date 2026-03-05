Azerbaycan savaşa mı giriyor? SON DAKİKA! İran neden Azerbaycan'a füze attı?

Son dakika bilgileri, Nahçıvan'da yaşananların ardından Azerbaycan'ın durumu hakkında pek çok soruyu gündeme getirdi. İran neden böyle bir adım attı ve gerilim bölgeyi nereye taşıyacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AZERBAYCAN'DA NELER OLUYOR?

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak operasyonlarını genişletti. Körfez'de üs, liman ve enerji hedeflerine İHA ve füze saldırıları düzenleyen Tahran yönetimi, son olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Havalimanı'nı Shahed-136 tipi kamikaze dronla hedef aldı. Azerbaycan, söz konusu saldırılarda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD denizaltısı, Hint Okyanusu'nda bir İran savaş gemisini batırdı ve saldırıda en az 87 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan, Nahçıvan özerk bölgesine İran'dan gelen füzeler ve insansız hava araçlarının düştüğünü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları ise Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ABD tankerini vurduklarını ve geminin halen yandığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altıncı gününde sürerken, çatışmalar bölge geneline yayıldı. İsrail, İran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah hedeflerini vurdu ve binlerce kişi yerinden edildi. ABD denizaltısının Hint Okyanusu'nda bir İran savaş gemisini batırdığı ve en az 87 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Senatosu ise Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti. Türkiye, İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İRAN'IN BATISINDA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 14, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü bildirdi. Uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü. CENTCOM açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği ve 18 askerin yaralandığı belirtildi. Ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü ifade edildi.

AZERBAYCAN: NAHÇIVAN'A FÜZELER VE İHALAR DÜŞTÜ

Azerbaycan, Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzeler ve insansız hava araçlarının düştüğünü açıkladı. Saldırılarda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.