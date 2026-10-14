Azerbaycan başörtü olayı nedir? Azerbaycan'da okullarda başörtüsü yasaklandı mı, neden yasaklandı? Son dakika!

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Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar, ülkedeki eğitim ve kıyafet düzenlemelerini yeniden tartışmaya açtı. 21 Eylül 2026'da yapılan okul kıyafeti düzenlemesinin ardından farklı bölgelerde yaşandığı öne sürülen olaylar dikkat çekti. Azerbaycan'da başörtüsü neden yasaklandı, ülke genelinde resmî bir yasak bulunuyor mu? İşte Azerbaycan başörtüsü olayına ilişkin merak edilenler. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ HUKUKİ DAYANAĞI NE?

Tartışmaların merkezinde, okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemenin kapsamı ile bazı okullarda uygulandığı öne sürülen kısıtlamalar arasındaki fark bulunuyor. 21 Eylül 2026 tarihli düzenlemede, okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya genel eğitimin laikliği ilkesine aykırı olduğu değerlendirilen ek kıyafet unsurlarına ilişkin hükümler yer alıyor. Buna karşılık başörtüsü açıkça yasaklanmıyor.

Düzenlemede başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, derslerden uzaklaştırılması veya başörtülerini çıkarmaya zorlanması yönünde açık bir yaptırım da bulunmuyor. Bu nedenle okul kıyafeti kurallarının uygulamada nasıl yorumlandığı ve başörtüsünün hangi kapsamda değerlendirildiği tartışılmaya devam ediyor.

ABGÜL SÜLEYMANOV NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmaları sürerken din adamı Abgül Süleymanov'un gözaltına alınması da gündeme geldi. Süleymanov, 22 Eylül 2026'da gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı.

Süleymanov'un ailesi, gözaltı kararının din adamının yeni okul kıyafeti düzenlemesine ve başörtüsüne yönelik olası kısıtlamalara ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak yetkili makamlar tarafından bu bağlantıyı açıkça doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

İLHAM ALİYEV BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2 Ekim 2026'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin VIII. Kurultayı'nda yaptığı konuşma da tartışmalar kapsamında gündeme geldi. Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsız politika izlediğini vurgulayarak ülkenin iç işlerine ve yaşam tarzına dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Aliyev'in açıklamaları bazı medya kuruluşlarında başörtüsü ve okul kıyafeti tartışmalarıyla ilişkilendirildi. Ancak konuşmasında okul kıyafeti düzenlemesinin başörtüsüne ilişkin hükümlerini doğrudan açıklayan bir ifade bulunmuyor.

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ TAMAMEN YASAKLANDI MI?

Azerbaycan'daki okul kıyafeti düzenlemesi, başörtüsünü açıkça yasaklayan bir hüküm içermiyor. Buna karşın bazı okullarda başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerinin engellendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Ülke genelinde geçerli açık bir yasak ile belirli okullarda uygulandığı öne sürülen kısıtlamaları birbirinden ayırmak gerekiyor. Öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin tartışmaların kapsamı, uygulamaların ve yetkili makamların açıklamalarının netleşmesiyle daha belirgin hale gelebilir.