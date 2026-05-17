Ayvalıkgücü BLD Orduspor FK maçı hangi kanalda? (TİVİBUSPOR CANLI İZLE) Ayvalıkgücü BLD 52 Orduspor FK CANLI nereden izlenir?

Nesine 3. Lig’de sezonun en kritik karşılaşması için geri sayım sona eriyor. TFF 2. Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off Final mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK, İstanbul’da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev final, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Ayvalıkgücü BLD - 52 Orduspor FK maçı hangi kanalda? Ayvalıkgücü BLD - 52 Orduspor FK canlı nereden izlenir? Detaylar...

AYVALIKGÜCÜ BLD - 52 ORDUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig Play-off Finali kapsamında oynanacak Ayvalıkgücü Belediyespor – 52 Orduspor FK karşılaşması, futbolseverler tarafından ekran başından canlı olarak takip edilebilecek.

Resmî yayın bilgilerine göre mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacaktır. Maç anlatımı ise Ali Yönetci tarafından gerçekleştirilecek. Yayıncı kuruluşun tercih edilmesi, karşılaşmanın Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Bu kritik final mücadelesi, özellikle TFF 2. Lig’e yükselme hedefi taşıyan iki takım açısından sezonun en önemli 90 dakikası olarak öne çıkıyor.

AYVALIKGÜCÜ BLD - 52 ORDUSPOR FK CANLI NEREDEN İZLENİR?

Final karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir yayın platformu Tivibu Spor olarak öne çıkıyor.

AYVALIKGÜCÜ BLD - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Sezonun en kritik mücadelesi 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Final karşılaşmasının başlama saati ise 17:00 olarak açıklandı.

Bu önemli karşılaşma, tek maç eleme sistemiyle oynanacağı için her iki takım için de büyük bir final niteliği taşıyor. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatma bölümleri ve gerekirse penaltı atışlarıyla TFF 2. Lig’e yükselecek takım belirlenecek.