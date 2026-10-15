Ayşe Ünlüce kimdir, TBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kimdir?

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TBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kimdir sorusu, seçimin ilk turunda önde çıkmasının ardından daha da fazla aranır hale geldi. Ankara'da yapılan oylamanın birinci turunda Ünlüce 409, Büyükakın ise 369 oy aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. CHP'nin aday çıkarmayarak destek verdiği Ünlüce, 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olmuştu. Ayşe Ünlüce'nin siyasi kariyeri ve TBB seçiminde son durum… Tüm detaylar haberimizde…

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Ayşe Ünlüce, 4 Ocak 1970'te Eskişehir'de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında olan Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına hukuk alanında başlayan Ünlüce, ardından yerel yönetimlerde görev aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

ESKİŞEHİR'İN İLK KADIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Ayşe Ünlüce, 10 Ocak 2024'te CHP Parti Meclisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51,03 oy alan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuçla Ünlüce, Eskişehir'in büyükşehir belediye başkanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

AYŞE ÜNLÜCE HANGİ PARTİDEN?

Ayşe Ünlüce, 2024 yerel seçimlerini CHP'nin adayı olarak kazandı. Ünlüce, 2026 yılında CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı. TBB başkanvekilliği seçiminde de YENİ Parti'nin adayı olarak yarışıyor. Ünlüce'nin adaylığı, YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

TBB BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ NEDEN YAPILIYOR?

Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanvekilliği seçimi, 2 Mayıs 2026'da yapılan seçimde birlik başkanı seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gündeme geldi. Ankara Valiliği'nin çağrısıyla düzenlenen seçim, Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor.

AYŞE ÜNLÜCE'NİN RAKİBİ KİM?

Cumhur İttifakı, TBB başkanvekilliği için AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı aday gösterdi. CHP ise seçimde aday çıkarmama ve YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'yi destekleme kararı aldı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bu kararın TBB yönetiminin Cumhur İttifakı'na geçmesini önlemek amacıyla alındığını açıkladı.

TBB MECLİSİ'NDE SANDALYE DAĞILIMI

TBB Meclisi'nde AK Parti 304, CHP 261, YENİ Parti 131, MHP 57, DEM Parti 56, Yeniden Refah Partisi 9 ve İYİ Parti 3 üyeye sahip bulunuyor. Bu tabloya göre CHP ve YENİ Parti'nin toplam üye sayısı 392'ye, AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı ise 361'e ulaşıyor. Seçimin sonucunda DEM Parti ile diğer partilerin üyelerinin tercihleri de belirleyici olabilir.

AYŞE ÜNLÜCE TBB ENCÜMENİNDE GÖREV ALMIŞTI

Ayşe Ünlüce, daha önce gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı'nda birliğin 14 kişilik encümen üyeliğine de seçilmişti. Adaylık sürecine ilişkin yapılan açıklamada ise yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi ve TBB'nin tüm belediyelere eşit hizmet anlayışını sürdürmesinin hedeflendiği vurgulandı.