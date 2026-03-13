Haberler

Ayşe Özdolay kimdir, öldü mü, yaşıyor mu? İlber Ortaylı Ayşe Özdolay ne zaman evlendi, çocukları var mı?

Tarihçi ve akademisyen Ayşe Özdolay, Türkiye'nin önde gelen tarih profesörlerinden İlber Ortaylı ile evliliğiyle gündeme geldi. Peki, İlber Ortaylı ve Ayşe Özdolay ne zaman evlendi? Merak edilen bu detay, tarih ve kültür dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Son yıllarda adından söz ettiren eşi Ayşe Özdolay ile evliliği, sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem oldu. İşte İlber Ortaylı ve Ayşe Özdolay'ın evlilik tarihi ve detayları…

İLBER ORTAYLI'NIN ÖZEL HAYATI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, akademik kariyeriyle tanınsa da son dönemde özel hayatı yeniden merak konusu oldu. Sağlık durumuna dair gelişmelerin ardından Ortaylı'nın yaşamına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Akademisyen, hayatı boyunca özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden isimlerden biri olarak biliniyor.

ORTAYLI'NIN KÖKENİ VE AKADEMİK YAŞAMI

Aslen Kırım Tatar Türkü olan İlber Ortaylı, tarih alanında yaptığı çalışmalarla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Akademik kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve konferanslarla da halkın ilgisini çeken Ortaylı, Türkiye'nin en tanınan tarihçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

İLBER ORTAYLI'NIN EVLİLİĞİ MERAK EDİLİYOR

Özel hayatına dair en çok merak edilen konulardan biri, Ortaylı'nın evlilikleri. Tarihçi hayatı boyunca yalnızca bir kez evlendi. Bu evlilik, uzun yıllar gündemde kaldı ve ilerleyen dönemde sona erdi.

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın eşi olarak bilinen Ayşe Özdolay, 1950 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Babası Dr. Talip Özdolay, siyasi ve akademik çevrelerde tanınan bir isim olarak biliniyor. Özdolay, 1981 yılında İlber Ortaylı ile evlendi ve yaklaşık 18 yıl süren evlilik 1999 yılında sona erdi.

Ayşe Özdolay 75 yaşındadır.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI

Bu evlilikten Tuna Ortaylı Kazıcı adında bir kızları dünyaya geldi.

