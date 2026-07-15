Türk müziğinin güçlü ve sevilen isimlerinden Nilüfer Yumlu’nun kızı olarak tanınan Ayşe Nazlı Yumlu, özellikle ünlü sanatçının özel hayatına dair gelişmelerle birlikte kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olmuştur. Nilüfer tarafından henüz bebeklik dönemindeyken evlat edinilen Ayşe Nazlı Yumlu, çocukluk yıllarından itibaren sanatçının yanında büyümüş ve eğitim hayatını da yurt dışında sürdürmüştür. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, ne mezunu, babası kim?

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

Ayşe Nazlı Yumlu, sanatçı Nilüfer’in evlat edindiği kızıdır. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı Yumlu, doğumundan yalnızca dört ay sonra Nilüfer tarafından yasal süreçler tamamlanarak evlat edinilmiştir.

Nilüfer, annelik yolculuğunu biyolojik bağdan ziyade sevgi, bağlılık ve birlikte geçirilen yıllar üzerinden şekillendirmiştir. Ayşe Nazlı Yumlu da çocukluk döneminden itibaren Nilüfer’in yanında büyümüş, sanat dünyasının içinde ancak daha çok kendi eğitim ve yaşam hedefleri doğrultusunda ilerlemiştir.

Ayşe Nazlı Yumlu’nun çocukluk ve gençlik yılları İstanbul ile İngiltere arasında geçmiştir. Eğitim hayatına önem veren Yumlu, ilerleyen yıllarda yükseköğrenim için Birleşik Krallık’a gitmiş ve burada psikoloji eğitimi almıştır.

Nilüfer’in kızı olarak tanınmasına rağmen Ayşe Nazlı Yumlu, kamuoyunda daha çok eğitim hayatı ve özel yaşamıyla gündeme gelmiştir. Sanat kariyerinden ziyade akademik çalışmalarına yönelen Yumlu, psikoloji alanında eğitim alarak farklı bir kariyer yolunu tercih etmiştir.

AYŞE NAZLI YUMLU KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Nazlı Yumlu, 22 Temmuz 2000 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

AYŞE NAZLI YUMLU NE MEZUNU?

Ayşe Nazlı Yumlu, yükseköğrenimini Birleşik Krallık’ta bulunan University of Sussex’te tamamlamıştır.

Yumlu, Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi boyunca psikoloji alanına yönelik akademik çalışmalar gerçekleştiren Ayşe Nazlı Yumlu, eğitim hayatını Türkiye dışında sürdürerek uluslararası bir akademik deneyim kazanmıştır.

Psikoloji eğitimi, Ayşe Nazlı Yumlu’nun ilgi alanları ve kariyer planlamasında önemli bir yere sahiptir. Üniversite yıllarını İngiltere’de geçiren Yumlu, mezuniyetinin ardından da kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam etmiştir.

AYŞE NAZLI YUMLU BABASI KİM?

Ayşe Nazlı Yumlu’nun biyolojik babası hakkında kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Ayşe Nazlı Yumlu, Nilüfer tarafından dört aylık bir bebekken evlat edinilmiştir. Evlat edinilme sürecinin ardından sanatçının yanında büyüyen Ayşe Nazlı’nın hayatında, Nilüfer’in o dönem birlikte olduğu gazeteci Reha Muhtar da baba figürü olarak yer almıştır.

AYŞE NAZLI YUMLU NERELİ?

Ayşe Nazlı Yumlu, Türkiye doğumludur. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Yumlu, doğumundan kısa süre sonra Nilüfer tarafından evlat edinilmiştir.

Hayatının önemli bir bölümünü İstanbul ve İngiltere’de geçiren Ayşe Nazlı Yumlu, eğitim süreci nedeniyle uzun yıllar Birleşik Krallık’ta yaşamıştır. Bu nedenle hem Türkiye hem de İngiltere ile bağlantılı bir yaşam geçmişine sahiptir.