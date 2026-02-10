Ayla diziden ayrılıyor mu, Melisa Şenolsun Cennet'in Çocukları'ndan ayrılıyor mu?

Cennet'in Çocukları'nda sürpriz ayrılık mı yaşanıyor? Ayla karakteri diziden çıkıyor mu sorusu gündem olurken, Melisa Şenolsun diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası izleyiciler, Ayla'nın akıbetiyle ilgili gelecek resmi açıklamalara odaklandı.

MELİSA ŞENOLSUN CENNET'İN ÇOCUKLARI'NDAN AYRILIYOR MU?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Cennetin Çocukları, bu kez bir ayrılık haberiyle gündemde. Dizide Ayla karakterine hayat veren Melisa Şenolsun hakkında bir süredir konuşulan ayrılık iddiaları netlik kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından, dizinin takipçilerini yakından ilgilendiren açıklama geldi.

MELİSA ŞENOLSUN CENNETİN ÇOCUKLARI'NA VEDA EDİYOR MU?

Kulislerden gelen bilgilere göre Melisa Şenolsun'un Cennetin Çocukları macerası sona eriyor. Başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı kesinleşirken, veda tarihi de belli oldu. Şenolsun'un yer aldığı Ayla karakterinin hikâyesi 21. bölümde tamamlanacak.

AYLA KARAKTERİ ÜÇ BÖLÜM SONRA HİKÂYEDEN ÇIKIYOR

Son olarak 18. bölümüyle ekrana gelen dizide, Melisa Şenolsun'un üç bölüm daha izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Ayla karakteri, 21. bölüm itibarıyla senaryoya veda edecek. Böylece dizide önemli bir kırılma yaşanması bekleniyor.

SENARYODA NASIL BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın paylaştığı yapımda, Şenolsun'un ayrılığıyla birlikte hikâyenin hangi yöne evrileceği merak konusu oldu. Ayla karakterinin gidişinin ardından senaryoda yaşanacak değişimler şimdiden dizinin sıkı takipçileri arasında tartışılmaya başlandı.