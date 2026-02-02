Aydın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki soğuk hava sonrası veliler "3 Şubat Salı Aydın'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle dağ köylerinde ulaşımın aksaması ihtimali üzerine Aydın Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Aydın'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi? Olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Aydın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Aydın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
AYDIN HAVA DURUMU
AYDIN
3 ŞUBAT SALI: Aydın genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek gündüz 15, gece 6 derece olacak.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olsa da nemli hava etkisini hissettirecek. Sıcaklık 14 derece.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü yer yer açılacak. Güneşli bölümlerin artmasıyla birlikte sıcaklık 16 dereceye kadar tırmanacak.
6 ŞUBAT CUMA: Aydın'da az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Hafta sonuna girerken sıcaklıkların 17-18 derece bandında olması öngörülüyor.
AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.