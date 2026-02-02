Aydın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Aydın'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi? Olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Aydın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Aydın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

AYDIN HAVA DURUMU

AYDIN

3 ŞUBAT SALI: Aydın genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek gündüz 15, gece 6 derece olacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olsa da nemli hava etkisini hissettirecek. Sıcaklık 14 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü yer yer açılacak. Güneşli bölümlerin artmasıyla birlikte sıcaklık 16 dereceye kadar tırmanacak.

6 ŞUBAT CUMA: Aydın'da az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Hafta sonuna girerken sıcaklıkların 17-18 derece bandında olması öngörülüyor.

AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.