Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg kentinde futbolla tanışan ve yeteneğiyle kısa sürede öne çıkan bir sporcu. Kulüp ve milli takım kariyerinin yanı sıra Survivor ve Exatlon Almanya gibi yarışmalardaki başarılarıyla da geniş kitleler tarafından tanınıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuş ve futbola küçük yaşlarda başlamış bir profesyonel kadın futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan Yanaç, Almanya'da altyapı kariyerine başlamış, Greuther Fürth ve 1. FC Nürnberg II gibi kulüplerde forma giymiştir.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da görev yapmış olan genç sporcu, futbol kariyerine ara vererek 2020 yılında Survivor yarışmasına katılmış ve yarışmadaki çevikliği, hızı ve rekabetçi ruhuyla dikkat çekmiştir. Ayrıca Exatlon Almanya yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiştir.

AYCAN YANAÇ KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

AYCAN YANAÇ NERELİ?

Doğum yeri Almanya'nın Nürnberg şehri olan Aycan Yanaç, aslen İzmirli bir ailenin çocuğudur.

AYCAN YANAÇ'IN KARİYERİ

Aycan Yanaç, futbola Almanya'da başlamış ve altyapı kariyerinin ardından profesyonel olarak Greuther Fürth ve 1. FC Nürnberg II'de forma giymiştir. 2020 yılında ALG Spor'a transfer olmuş, ancak aynı yıl Survivor yarışmasına katılmak için futbol kariyerine ara vermiştir.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da forma giymiş olan Yanaç, milli takım ve kulüp performanslarıyla dikkat çekmiştir. Survivor ve Exatlon Almanya gibi yarışmalar sayesinde Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesi kazanmış ve hem spor hem de televizyon dünyasında adından söz ettirmiştir.