Ayça Varlıer'i televizyon izleyicisi en çok Gümüş'teki Pınar, Behzat Ç.'deki Bahar ve Kalk Gidelim'deki Nurcan Dal rolleriyle tanıyor; oyuncu bu sezon Kanal D'nin Haysiyet dizisinde Şehnaz Tarman'ı oynuyor. Adı bu hafta başka bir nedenle konuşuldu.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasına gelen Varlıer, DJ Serhan Aydemir'le altı yıllık ilişkisini bitirdiklerini anlattı. Kararı birlikte vermişler.

AYÇA VARLIER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ayça Varlıer ekrana 2004'te Karım ve Annem dizisindeki Doktor Buket rolüyle çıktı ve o günden bu yana yirmiye yakın dizi ve filmde oynadı. 2005-2007 arasında yayımlanan Gümüş'te Pınar'ı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun ikinci sezonunda birkaç bölümde Doktor Neşe oldu; Son Bahar'da Sabiha Yılmaz'ı, Geniş Aile'de Doktor Hayat'ı oynadı.

2010-2011'de Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde Bahar rolündeydi. Kalbim 4 Mevsim, Zeytin Tepesi, Kehribar ve Hayat Şarkısı derken en uzun soluklu işi geldi. Kalk Gidelim, 2017'den 2020'ye kadar sürdü ve Varlıer bu dizide Nurcan Dal'dı. Menajerimi Ara'da kendisi olarak göründü.

Sinemada O Şimdi Mahkum, Taş Mektep, Günce, Olur Olur! ve Mavi Gece'de rol aldı.

AYÇA VARLIER SERHAN AYDEMİR'DEN NEDEN AYRILDI?

Ayça Varlıer, Serhan Aydemir'le aralarındaki uyumun zamanla kaybolduğu için ayrıldıklarını söyledi. Galada insanların zamanla değiştiğini, bunun karşı tarafın kötü biri olduğu anlamına gelmediğini anlattı. İkisi evli değildi, altı yıldır birlikteydi. Ayrılığı kasım ayında doğrulayan Varlıer, "Artık bekâr bir kadınım" dedi ve medeni bir şekilde ayrıldıklarını ekledi.

AYÇA VARLIER HAYSİYET'TE KİMİ OYNUYOR?

Ayça Varlıer, Haysiyet'te Haluk'un kız kardeşi ve Simay'ın halası Şehnaz Tarman'ı canlandırıyor. Diziye 2026'da katıldı.

AYÇA VARLIER NE MEZUNU?

Ayça Varlıer, Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'un müzikal tiyatro bölümünü bitirdi. 1977'de Ankara'da doğan oyuncu, lise ikinci sınıftayken öğrenci değişim programıyla ABD'nin New Jersey eyaletine gitmişti. Üniversiteden sonra Moskova Sanat Tiyatrosu Okulu'nda dört ay oyunculuk eğitimi aldı.

Bir süre ABD'de tiyatroda çalıştı. 11 Eylül saldırılarından sonra vizesi uzatılmayınca Türkiye'ye döndü. Müzik de hayatında: ilk stüdyo albümü Elif 2013'te çıktı.