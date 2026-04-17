Türkiye ile Avustralya arasındaki diplomatik ve turistik ilişkileri doğrudan etkileyen yeni düzenleme, vize uygulamalarında dikkat çeken bir değişimi beraberinde getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı. Bu karar, hem turizm hareketliliğini artırma hem de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme hedefi taşıyor. Peki, Avustralya'ya vize kaldırıldı mı? Avustralya Türkiye'ye vize uyguluyor mu? Detaylar...

AVUSTRALYA'YA VİZE KALDIRILDI MI?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınan son karar, Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye giriş süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Buna göre Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, turistik amaçlı seyahatlerinde vize alma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Resmi düzenlemeye göre:

Vize muafiyeti yalnızca turistik seyahatler için geçerlidir.

Transit geçişler de bu muafiyet kapsamına alınmıştır.

Her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmayan konaklamalar için geçerlidir.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında değerlendirilerek hayata geçirilmiştir. Böylece Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye giriş prosedürleri önemli ölçüde sadeleştirilmiştir.

AVUSTRALYA TÜRKİYE'YE VİZE UYGULUYOR MU?

Avustralya’nın Türkiye vatandaşlarına yönelik vize politikası ise karşılıklılık ilkesinden bağımsız olarak kendi göçmenlik kuralları çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye’nin Avustralya vatandaşlarına sağladığı kolaylık, Avustralya’nın Türk vatandaşlarına otomatik olarak aynı uygulamayı sunduğu anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avustralya’ya seyahat etmek için vize başvurusu yapmak zorundadır.

Avustralya vizesi, elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan ve değerlendirme sürecine tabi bir vizedir.

Seyahat amacı (turistik, eğitim, çalışma vb.) vize türünü belirler.

Başvurularda biyometrik veri, finansal yeterlilik ve seyahat planı gibi kriterler değerlendirilir.

Bu çerçevede Avustralya, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla karşılıklı bir vize muafiyeti durumu bulunmamaktadır.