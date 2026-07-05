Haberler

Avustralya'da yıllarca süren bir bilimsel araştırmaya konu olmuş ve dünyanın kaydedilmiş en yaşlı örümceği olan "16 Numara", 43 yaşında neden ölmüştür

Avustralya'da yıllarca süren bir bilimsel araştırmaya konu olmuş ve dünyanın kaydedilmiş en yaşlı örümceği olan '16 Numara', 43 yaşında neden ölmüştür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Avustralya'da yıllarca süren bir bilimsel araştırmaya konu olmuş ve dünyanın kaydedilmiş en yaşlı örümceği olan "16 Numara", 43 yaşında neden ölmüştür?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Avustralya'da yıllarca süren bir bilimsel araştırmaya konu olmuş ve dünyanın kaydedilmiş en yaşlı örümceği olan "16 Numara", 43 yaşında neden ölmüştür?

AVUSTRALYA'DA YILLARCA SÜREN BİR BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA KONU OLMUŞ VE DÜNYANIN KAYDEDİLMİŞ EN YAŞLI ÖRÜMCEĞİ OLAN "16 NUMARA", 43 YAŞINDA NEDEN ÖLMÜŞTÜR?

A: Tutulduğu kapta havasız kalmıştır

B: Yaban anısı saldırmıştır

C: Güneş yanığı olmuştur

D: Bir bilim insanı yanlışlıkla üstüne basmıştır

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (baraj sorusu): 50.000 ?

•13. ve son soru: 5.000.000 ?

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi

"Patron kim?" tartışması son sürat! Netanyahu'dan Trump'a yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı

Transfer iptal! Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ukrayna'nın dron saldırıları Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

Rus liderin lüks yatını korumak için bulduğu yol şaşırttı
Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı

Komşu başkentte korku dolu anlar: Ticaretin kalbi alevlere teslim

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek

Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...