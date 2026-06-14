Avustralya teknik direktörü kim, Tony Popovic kimdir, hangi takımları çalıştırdı, Türkiye'de çalıştı mı (Karabükspor)?

Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye ile kritik bir randevuya hazırlanan Avustralya'da, teknik direktör Tony Popovic'in geçmişi mercek altına alındı. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Tony Popovic hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?" soruları, rakibimizin oyun karakterini anlamak isteyen taraftarlar için cevap buluyor. Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan Avrupa macerasına kadar geniş bir tecrübeye sahip olan Popovic'in, Avustralya milli takımındaki dönüşümünü ve bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerdeki performans analizini sizler için derledik.

AVUSTRALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? TONY POPOVIC KİMDİR VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın ilk rakibi olan Avustralya, turnuvanın en disiplinli ve fizik gücü yüksek takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ay-yıldızlı ekibimizin 14 Haziran 2026'da Vancouver'da oynayacağı bu kritik müsabaka öncesinde, rakibimizin stratejisini belirleyen isim futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Avustralya teknik direktörü kim? Tony Popovic kimdir ve kariyeri boyunca hangi takımları çalıştırdı? İşte "Socceroos" lakaplı Avustralya Milli Takımı’nın başındaki tecrübeli isim hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMI’NIN BAŞINDAKİ İSİM: TONY POPOVIC

Avustralya Milli Takımı’nın teknik direktörlük koltuğunda, ülke futbolunun efsane savunma oyuncularından biri olan Tony Popovic oturmaktadır. 2024 yılının sonbaharında göreve getirilen Popovic, takıma kattığı savunma disiplini ve taktiksel esneklikle Avustralya’yı Dünya Kupası finallerine taşımayı başardı. Hırvat asıllı bir ailenin çocuğu olarak 4 Temmuz 1973’te Sidney’de doğan Popovic, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde "kazanan" kimliğiyle tanınan bir figürdür.

TONY POPOVIC KİMDİR? FUTBOLCULUKTAN TEKNİK ADAMLIĞA

Tony Popovic, teknik direktörlük kariyerinden önce oldukça başarılı bir futbolculuk geçmişine sahiptir. Stoper mevkisinde sergilediği sert ve tavizsiz oyun tarzıyla bilinen Popovic, kariyerinin büyük bölümünü Avustralya, Japonya ve İngiltere’de geçirmiştir. Özellikle İngiliz ekibi Crystal Palace formasıyla çıktığı 120’den fazla maç, onun Avrupa futbolundaki tanınırlığını artırmıştır.

Avustralya Milli Takımı formasını tam 58 kez terleten Popovic, 2006 Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ve ülkesinin futbol tarihindeki altın jenerasyonun bir parçası olmuştur. Futbolu bıraktıktan hemen sonra antrenörlüğe yönelen Popovic, modern futbolun gerektirdiği taktiksel analiz yeteneğini saha tecrübesiyle birleştirmiştir.

TONY POPOVIC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Tony Popovic’in teknik direktörlük kariyeri başarılar ve farklı coğrafyalardaki tecrübelerle doludur. İşte Popovic’in bugüne kadar görev yaptığı başlıca kulüpler:

Western Sydney Wanderers (Avustralya): Popovic’in en büyük çıkış yaptığı yerdir. Yeni kurulan bu kulübü devralmış ve sadece birkaç yıl içinde 2014 yılında AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Karabükspor (Türkiye): Türk futbolseverler Popovic’e yabancı değildir. 2017-2018 sezonunda kısa bir süre Süper Lig ekiplerinden Karabükspor’u çalıştırmıştır. Bu deneyim, onun Türk futbol yapısını ve oyuncu karakterini tanımasını sağlamıştır.

Perth Glory (Avustralya): Avustralya liginde (A-League) Perth Glory ile normal sezon şampiyonluğu yaşamış ve takımı ligin en az gol yiyen ekibi haline getirmiştir.

Xanthi (Yunanistan): Avrupa tecrübesini artırmak adına Yunanistan liginde de bir süre görev yapmıştır.

Melbourne Victory (Avustralya): Milli takım görevi öncesindeki son durağı burası olmuştur. Burada da kupa başarıları elde ederek takımı ligin zirvesine taşımıştır.

POPOVIC’İN OYUN FELSEFESİ VE TÜRKİYE MAÇI PLANI

Tony Popovic denilince akla gelen ilk kelime **"savunma disiplini"**dir. Takımlarını genellikle geçilmesi zor bir kale gibi inşa eden Popovic, fizik gücüne dayalı ve disiplinli bir oyun anlayışını benimser. 2026 Dünya Kupası’ndaki rakipleri Türkiye karşısında da en büyük silahının, takım savunması ve hızlı kontra ataklar olması bekleniyor.

Popovic, Türkiye’de görev yapmış olması sebebiyle ay-yıldızlı ekibimizin duygusal reaksiyonlarını ve oyun tarzını yakından biliyor. Bu durum, Avustralya’nın Vancouver’daki maçta taktiksel bir avantaj aramasına neden olabilir. Popovic’in yönetimindeki Avustralya, kolay teslim olmayan, maçın 90 dakikası boyunca fiziksel temaslı oyunu sürdüren bir ekip görüntüsü çiziyor.

TONY POPOVIC’İN BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

Tony Popovic, kariyeri boyunca birçok kez "Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görülmüştür. 2014 yılında kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Avustralya kulübünün ulaştığı en yüksek zirve olarak kabul edilir. Bu başarısı, onun Asya futbolundaki prestijini artırmış ve nihayetinde Avustralya Milli Takımı’nın başına geçmesini sağlamıştır.