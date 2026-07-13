Avukat Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli, eşi kim, babası kim?

Ece Güner hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, hukukçu kimliği, siyasi geçmişi ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Avukat Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli, eşi kim, hangi partiden ve hakkında neden gözaltı kararı verildi? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda hazırlanan ayrıntılar…

AVUKAT ECE GÜNER KİMDİR?

Ece Güner, 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Fransa'da geçirdi. Hukuk eğitimini Fransa'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak kabul edilen Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris, Sorbonne (günümüzde Paris II Panthéon-Assas Üniversitesi) bünyesinde tamamladı.

1992 yılında üniversiteden en yüksek dereceyle mezun olan Güner, uluslararası hukuk alanında çalışmalar yürüttü. Yaklaşık 27 yıllık meslek hayatı boyunca özellikle uluslararası yatırımlar, basın ve ifade özgürlüğü ile kadın hakları konularında faaliyet gösteren bir hukukçu olarak kamuoyunda tanındı.

Mesleki kariyeri boyunca farklı hukuk alanlarında çalışmalar yapan Ece Güner, aynı zamanda çeşitli hukuki ve anayasal konular üzerine görüşlerini kamuoyu ile paylaşan isimler arasında yer aldı.

Hukuk alanındaki çalışmaları dışında kaleme aldığı kitaplarla da bilinen Güner'in yayımlanan eserleri şunlardır:

Çare Başkanlık Mı?

Ülkem İçin Çare

Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa Önerisi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

ECE GÜNER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ece Güner, 1969 yılında Ankara'da doğdu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çocukluk döneminin önemli bir kısmını Fransa'da geçirdi ve eğitim hayatını burada sürdürdü.

1969 doğumlu olan Ece Güner, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

ECE GÜNER EŞİ KİM?

Ece Güner, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile evliydi.

Çift, evliliklerini 2022 yılında sonlandırdı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Ece Güner'in eski eşi Erdoğan Toprak'tır.

Öte yandan Ece Güner'in ailesi de kamuoyunda bilinen isimlerden oluşuyor. Güner, FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güner'in kızıdır.

ECE GÜNER HANGİ PARTİDEN

Ece Güner, bir dönem İYİ Parti bünyesinde siyaset yaptı.?

Ancak yerel seçim sürecinde İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapılmasına ilişkin parti yönetiminin aldığı kararı desteklemediğini belirterek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan karara katılmadığını ifade eden Güner, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir."

Aynı açıklamada, bağımsız bir hukukçu olarak ilkeleri doğrultusunda ülkesi için çalışmalarını sürdüreceğini de belirtti.

ECE GÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından Ece Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent'e ne Ahbap'a bağış yapmadım."

Soruşturmaya ilişkin süreç resmi makamlar tarafından yürütülmeye devam ederken, gözaltı kararının gerekçesine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgi, Ahbap Derneği hakkında sürdürülen soruşturma kapsamında alınan karar ile sınırlı bulunuyor. Bu aşamada yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi açıklamalar, soruşturmanın ilerleyen sürecine ilişkin belirleyici olacak.