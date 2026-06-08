Avrasya Tüneli SON DAKİKA! Avrasya Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu?

Avrasya Tüneli, 08.06.2026 sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası sonrası geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Tünelde bir aracın yangın panosuna çarpması sonucu oluşan teknik arıza ve su sızıntısı nedeniyle güvenlik önlemleri devreye alındı. Peki, Avrasya Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu? Detaylar...

AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Avrasya Tüneli, 08.06.2026 Pazartesi sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasının ardından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, kapatılma kararının temel nedeni, tünel içinde meydana gelen kaza sonrası oluşan teknik ve güvenlik kaynaklı olumsuzlukların hızla giderilme zorunluluğu oldu.

Sabah saat 08.00 civarında gerçekleşen olayın ardından tünelde güvenlik prosedürleri devreye sokuldu. Özellikle tünel içerisindeki su tahliyesi ve hasar tespiti süreçlerinin kritik öneme sahip olması nedeniyle araç geçişine izin verilmedi.

Kaza sonrası yangın söndürme sistemine ait bir parçanın zarar görmesi sonucu tünel içerisine su sızdığı bildirildi. Bu durum, hem yol güvenliği hem de sürüş emniyeti açısından risk oluşturduğu için Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğünü ve tünelin en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

AVRASYA TÜNELİ'NDE NE OLDU?

Olayla ilgili detaylar İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı. Açıklamada, kazanın özel bir otomobilin tünel içerisinde itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Resmi bilgilere göre, araç çarpması sonucu yangın panosunda mekanik bir hasar oluştu. Bu hasarın ardından “patlayan musluk” nedeniyle tünelin yangın söndürme sistemine ait su hattında kontrolsüz bir akış meydana geldi.

Sistemdeki arızadan kaynaklanan suyun tünel içine dolması, kısa süreli bir güvenlik riski oluşturdu. Ancak yapılan açıklamalarda, suyun deniz suyu ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Yetkililer, kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını bildirdi. Bu süreçte olayın tüm yönleriyle incelendiği ve detaylı teknik değerlendirme başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği ve ilgili birimler, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhların kullanılması gerektiğini duyurdu. Trafik yoğunluğunun artabileceği belirtilerek sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.