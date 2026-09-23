Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

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Marvel Sinematik Evreni'nin en çok konuşulan yapımlarından Avengers: Endgame için yeniden gösterim beklentisi, “Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?” sorusunu gündeme getirdi. Peki Avengers Endgame Encore nedir, ne zaman yayınlanacak ve izleyiciler filmi nereden izleyebilecek? İşte merak edilen detaylar...

AVENGERS ENDGAME ENCORE NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE VİZYON TARİHİ VE KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin en önemli yapımları arasında yer alan Avengers: Endgame, yıllar sonra yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2019 yılında vizyona girerek büyük bir gişe başarısı elde eden yapımın özel gösterimi için geri sayım başlarken, Marvel hayranları da “Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Avengers: Infinity War'un ardından başlayan hikâyeyi devam ettiren film, Marvel kahramanlarının Thanos'a karşı verdiği son büyük mücadeleyi konu alıyor. Peki Avengers Endgame Encore ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte filme ilişkin merak edilen detaylar...

AVENGERS: ENDGAME ENCORE KONUSU NE?

2019 yapımı Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War'da yaşanan olayların ardından kahramanların Thanos'a karşı son bir mücadele için yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Dünyanın kaderini değiştiren gelişmelerin ardından Avengers ekibi, kaybedilenleri geri getirmek ve yaşanan yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak için zorlu bir planın peşine düşüyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Anthony ve Joe Russo kardeşler oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ise Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ve Jeremy Renner gibi Marvel'ın tanınan isimleri bulunuyor.

AVENGERS ENDGAME ENCORE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel tarafından paylaşılan resmi takvime göre Avengers: Endgame Encore, 25 Eylül 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Özel gösterim kapsamında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan film, 2019'daki vizyonunun ardından Marvel hayranlarına yapımı yeniden beyaz perdede izleme fırsatı sunacak.

Avengers: Endgame'in yeniden sinemalarda gösterilecek olması, filmin hayranları tarafından da yakından takip ediliyor. Avengers Endgame Encore 25 Eylül 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

AVENGERS ENDGAME NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Avengers: Endgame ilk olarak 2019 yılında vizyona girdi. Anthony ve Joe Russo'nun yönettiği film, Avengers: Infinity War'da başlayan hikâyenin devamı niteliğinde hazırlanırken Marvel Sinematik Evreni'nin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Film, vizyona girdiği dönemde dünya genelinde büyük bir gişe başarısına ulaşarak 1,2 milyar dolarlık açılış hasılatı elde etti. Böylece yapım, sinema tarihinin en yüksek açılış hafta sonlarından birine imza attı.

AVENGERS ENDGAME ENCORE NEDEN YENİDEN GÖSTERİLECEK?

Avengers: Endgame Encore, 2019 yılında vizyona giren filmin yıllar sonra özel bir etkinlik kapsamında yeniden sinemaseverlerle buluşmasını sağlayacak. Yapımın yeniden gösterimi, Marvel hayranlarına filmi beyaz perdede tekrar izleme imkânı sunacak.

2026 yılında gerçekleştirilecek özel gösterimle birlikte Avengers: Endgame'in unutulmaz hikâyesi bir kez daha sinema salonlarında izleyici karşısına çıkacak.